Pure folklore in eerste voorronde Champions League? Niks van, een echte wereldgoal!

Brussel -

Dinsdag vonden de heenwedstrijden in de eerste voorronde van de Champions League plaats. Tien kampioenen uit kleine voetballanden strijden er voor een plek in de tweede voorronde. Het verging Welsh kampioen The New Saints niet goed want het verloor met 1-2 van Europa FC uit Gibraltar. Scott Quigley scoorde echter een absolute wereldgoal voor de thuisploeg.