Deze radiopresentator gooit na bijna 30 jaar zijn leven om en gaat voltijds met auto’s rijden

Zonder veel tamtam heeft Herbert Bruynseels (55) zondag de deur van radiozender Joe na acht jaar dichtgetrokken. De presentator verlaat Joe op eigen initiatief en gaat voltijds aan de slag bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in 4x4-voertuigen en reizen met 4x4’s. “Als je van je droom je werk kunt maken, mag je niet twijfelen.”

Bij radiozender Joe hadden ze het niet meteen zien aankomen. Maandag bracht Herbert Bruynseels zijn baas op de hoogte dat hij de zender zou verlaten. “Weet je wat die baas zei? Wow, proficiat. Dat vind ik getuigen van klasse”, zegt Bruynseels.

Toen Joe FM in 2009 van start ging, was de ­presentator er al bij. Hij kwam van Q-Music, dat hij in 2001 had helpen opstarten. “Ze hebben mijn ontslag bij Joe inderdaad niet zien aankomen. Maar ze kennen mijn passie. Een totale verrassing was het dus ook weer niet.”

Foto: BELGAIMAGE

De Marokkaanse woestijn

Die passie van Herbert Bruynseels heeft alles met het cijfer ‘4’ te maken: de man is al jaren in de ban van 4x4-voertuigen, jeeps met vierwielaandrijving. Bruynseels heeft al geruimte tijd een eigen bedrijf HB4x4 Events, waarmee hij avontuurlijke reizen organiseert. Hij is ook ambassadeur voor Land ­Rover, net als Tom Waes. Die passie wordt nu een voltijdse baan: hij gaat aan de slag bij ­Adventech 4X4 in ­Zaventem, dat niet alleen ­onderhoud en herstellingen van 4x4’s doet, maar ook initiaties en reizen ­organiseert.

“Het ­aanbod is ­gewoon te mooi om af te slaan. Ik ben 55, ik moet het nu doen, niet over tien of vijftien jaar”, zegt Herbert Bruynseels. “Over tien jaar zie ik mezelf niet meer drie weken door de woestijn in Marokko rijden en bivakkeren. Deze job is me op het lijf geschreven. Het 4x4-wereldje is vrij klein, iedereen kent iedereen, ik ken de mensen van dat bedrijf al jaren. Ze gaan hun ­activiteiten fors uitbreiden en kunnen mij goed gebruiken. Ik ga veel in het buitenland zitten, maar dat ben ik gewend. Hier in België is het zo goed als on­mogelijk geworden om nog ­‘offroad’ of ‘naast de weg’ aan 4x4 te doen. We ­trekken naar Noord- en Zuid-Frankrijk, ­Polen, Duitsland, Corsica, ­Wales, Schotland, ­Marokko en Tunesië. Ik voel me thuis in die wereld.”

Met zijn vertrek bij radio­zender Joe lijkt de carrière van Bruynseels in de media af­gerond. Die carrière begon in 1988, toen hij de eerste pre­sentator werd van het legen­da­rische programma De ­Afre­kening op Studio Brussel. Bruynseels werkte ook jarenlang voor VTM. “Ik keer de ­media de rug niet toe, maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden dat elk verhaal in de media eindig is. Tele­visie was sowieso moeilijk te combineren met mijn vele reizen in het buitenland. Bij Joe hebben ze gezegd dat de deur open blijft. Ik hou dat in gedachten, je weet nooit of er iets opborrelt. Nu ga ik met mijn partner op vakantie om het te laten bezinken. Op 15 juli ­begin ik op mijn nieuwe werk. Sales en Adventure Manager: klinkt goed, vind ik.” (lacht)