“Superploeg” van ontzettend ambitieus Anderlecht krijgt stilaan vorm

Anderlecht wil dit jaar niet alleen kampioen spelen, het wil ook presteren in de Champions League. Daarom beloofde het al zijn aanwinsten om een “superploeg” samen te stellen. Na Sels (Newcastle), Kums (Udinese) en Gerkens (STVV) haalt paars-wit met de hulp van Everton nu ook Henry Onyekuru (20) van Eupen.

Het gebeurde nog niet vaak dat Anderlecht voor 1 juli al vier toptransfers deed zoals nu. Bovendien krijgt elke aanwinst het volgende te horen: “We gaan een superploeg samenstellen.” De kampioen is door de recordtransfer van Tielemans naar Monaco (25 miljoen) en de kwalificatie voor de Champions League (20 miljoen) natuurlijk heel kapitaalkrachtig, maar komt zijn beloftes ook na via huurconstructies. De felbegeerde Onyekuru een jaar lenen via Everton is dé stunt van de zomer. Stel u voor dat rechtsback Clinton Mata van Charleroi ook nog tekent en Najar dan als rechtsbuiten kan gaan voetballen...

De basisploeg waar Weiler nu over beschikt, oogt indrukwekkend. Voor Stanciu, de man van 10 miljoen, lijkt er amper nog plaats, maar ook Trebel zal moeten knokken en Gerkens is een aanwinst in de breedte.

Met Onyekuru kan Weiler ook met tweespitsensysteem gaan spelen – hij en Teo –, maar de Nigeriaan zal vooral als linksbuiten aantreden. Daardoor weet Acheampong nu nog meer dat het hoog tijd is om te vertrekken.

De twee grootste vraagtekens in dit elftal zijn nog Kara Mbodj en Lukasz Teodorczyk. Kara geniet nog Engelse belangstelling, maar voor topschutter Teo zijn er nog geen concrete aanbiedingen. Als zij toch nog vertrekken, gaat paars-wit weer de markt op. Daarnaast kan Sporting nog een doublure/opvolger voor Dendoncker gebruiken, liefst een grote middenvelder.