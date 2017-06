Nieuwe Omloop Het Nieuwsblad doet de oude Ronde van Vlaanderen herleven

De Omloop Het Nieuwsblad krijgt op zaterdag 24 februari een nieuw parcours, dat met de finish in Meerbeke bol staat van de nostalgie. De start blijft in Gent, maar vanaf Brakel wordt het oude tracé van de Ronde van Vlaanderen gevolgd. Daarmee vangt Wouter Vandenhaute van Flanders Classics twee vliegen in één klap: hij waardeert de eerste Belgische WorldTourwedstrijd van het seizoen serieus op, en laat tegelijk de Muur en de Bosberg in al hun glorie herleven.

Wouter Vandenhaute speelde al langer met het idee om iets te doen met het oude parcours van de Ronde van Vlaanderen, dat hij na 2011 verliet om vol voor een new look Ronde te gaan met Oudenaarde als eindpunt. De baas van Flanders Classics wilde voor de toekomstige generaties renners de herinneringen aan vroeger met de Muur en de Bosberg niet laten vervagen. Dus laat hij vanaf volgend jaar deze twee legendarische hellingen herboren worden, pal in de finale van de eerste Belgische WoldTourwedstrijd.

De Muur maakte eerder dit jaar al zijn comeback in het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Het bleek een scharnierpunt te zijn. Zelfs al lag de finish in Oudenaarde in deze editie honderd kilometer verderop. Gilbert en Boonen grepen deze mythische beklimming aan om bijzonder hard te timmeren op de tegenstand. De Muur als kreukelpunt: dat is de functie van de reus van Geraardsbergen in het nieuwe tracé van de Ronde van Vlaanderen, dat sinds 2012 met de trilogie Koppenberg-Oude Kwaremont-Paterberg zijn deugdelijkheid bewees.

Foto: BELGA

Happening in Gent

Maar de baas van Flanders Classics wilde ook opnieuw iets doen met de dubbel Muur-Bosberg, in een topwedstrijd. Daardoor rijpte bij Vandenhaute het idee om opnieuw te finishen in Meerbeke, zij het met de Omloop Het Nieuwsblad. Op die manier worden deze twee legendarische hellingen dé nieuwe scherprechters van de Belgische openingskoers. Zoals de Koppenberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg dat zijn in de Ronde van Vlaanderen.

“Tom Boonen en Fabian Cancellara zijn de enige twee renners die zowel op het oude als het nieuwe parcours van de Ronde van Vlaanderen hebben gewonnen”, zegt Wouter Vandenhaute. “Ze zijn ondertussen gestopt. De coureurs die in 2025 koersen, zouden dus nooit meer voeling hebben met dat parcours, dat dreigde volledig tot de geschiedenis te gaan behoren. Ik heb mijn idee afgetoetst bij een aantal insiders in de wielerwereld en iedereen reageerde enthousiast. Ze waren er meteen voor gewonnen, dus gingen we er vol voor.”

Gent blijft dus het decor van de intrede van de WorldTour-renners op Belgische bodem, waar Flanders Classics met ’t Kuipke als centrale plaats vorig jaar al een eerste stap zette naar een wielerhappening die het in de toekomst nog wil opwaarderen.

De stad Ninove tekent een contract van vijf jaar met de organisator en betaalt samen met het Aankomstcomité in Meerbeke voor de finish jaarlijks 200.000 euro. De openingskoers van het Belgische seizoen blijft qua afstand rond de 200 kilometer, maar vanaf Brakel krijgen we in de 73ste Omloop Het Nieuwsblad de opeenvolging van de Tenbossestraat, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Om dan richting Meerbeke te duiken, waar de verraderlijke aankomst ligt aan het witte kerkje op de Halsesteenweg. De laatste Belg die er won, was Nick Nuyens.

Foto: Photo News

“Hoe we exact van Gent naar Brakel rijden, is nog niet uitgemaakt”, zegt koersdirecteur Peter Van Petegem, die zelf twee keer de Ronde en drie keer de Omloop Het Nieuwsblad won. “Misschien via de Berendries of de Valkenberg. Het wordt wel andere koek dan de afgelopen jaren. De kasseien van de Lange Munte of de Muur én de Bosberg: het is een groot verschil. Deze finale is een pak lastiger. Maar uiteindelijk is onze openingswedstrijd sinds vorig jaar ook een WorldTourkoers.”

Laatste na-Tourcriterium

Willy Verlé – jarenlang de stuwende kracht achter de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Meerbeke – was gisteren heel enthousiast dat het échte peloton straks terugkeert. Ook al zit de wielerfan van 76 jaar momenteel met zijn groep in volle voorbereiding op het na-Tourcriterium in Ninove, dat op 30 juli wordt gehouden. Meerbeke was van 1973 tot 2011 het eindpunt van de Ronde van Vlaanderen. “Natuurlijk waren we ontgoocheld toen we de Ronde van Vlaanderen verloren. Maar toch zijn Wouter en ik altijd contact blijven houden. En nu, met de nieuwe Omloop Het Nieuwsblad, wordt Ninove opnieuw wereldwijd op de wielerkaart gezet. Dit is schitterend nieuws voor Meerbeke en de hele regio. We willen een massa volk naar de aankomst lokken, die op expliciete vraag van Vandenhaute exact dezelfde zal zijn als die van vroeger. Nu we opnieuw de finish hebben van een WorldTourkoers, kan ik ook zeggen dat dit meteen ook ons allerlaatste na-Tourcriterium zal zijn. De nieuwe Omloop is zoveel méér.”

De nieuwe Omloop Het Nieuwsblad met finish in Meerbeke wordt dus de ‘kleine’ Ronde van Vlaanderen. Vijf weken later volgt dan de échte Ronde, die ook dit jaar vertrekt in Antwerpen en finisht in Oudenaarde.

Foto: Marc Van Hecke

Van Avermaet: “Heel blij met Muur en Bosberg”

Greg Van Avermaet (foto) won nog nooit in Meerbeke, maar wil er graag volgend jaar op 24 februari een drie op een rij in de Omloop Het Nieuwsblad laten optekenen. “Gent was een heel mooie arrivée, maar dit is nog iets anders”, zei de olympische kampioen aan de vooravond van zijn vertrek naar ‘le Grand Départ’ in Düsseldorf.

“Elke coureur rijdt graag de dubbel Muur-Bosberg. Hier kan je onmogelijk tegen zijn. Ik ben opgegroeid met de Berendries, de Valkenberg, Tenbosse, de Muur en de Bosberg, al weet ik niet of die eerste twee erbij zullen zijn. Ik was al blij dat we in de Eneco Tour en de nieuwe Ronde van Vlaanderen opnieuw de Muur hadden, maar dit is nóg beter. De finale van de Omloop Het Nieuwsblad zal misschien iets later openbreken, maar je krijgt kansen genoeg om het verschil te maken. Dat was iets minder richting Gent eens je de Molenberg voorbij was. De Omloop Het Nieuwsblad is een nieuwe Ronde van Vlaanderen met minder kilometers, maar ik ben echt blij dat die finale van vroeger terug is in een WorldTourkoers. Ik kijk ernaar uit”, aldus Van Avermaet.