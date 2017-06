50 clubs op vinkenslag, maar Anderlecht doet ‘onhaalbare transfer’

Als Eupen nog de laatste handtekening zet, is Henry Onyekuru (20) een Anderlecht-speler. Arsenal, West Ham, PSG: ze waren allemaal fel geïnteresseerd, maar het is uiteindelijk Everton dat de Nigeriaanse flankspeler koopt van Eupen voor zo’n 8 miljoen en hem meteen een jaar uitleent aan RSCA. Via deze constructie strikt paars-wit een topper die compleet onhaalbaar werd geacht.