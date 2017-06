Vanhaezebrouck nam alleen ‘bruikbare’ Buffalo’s mee op Ardense stage: “Ze hebben al afscheid genomen van Fokkie”

Goede zaken moet je niet veranderen. Dus begint Hein Vanhaezebrouck voor de elfde keer in zijn carrière het seizoen met een teambuilding in Jupille in de Ardennen. Met een groep die volgens hem qua drive erop vooruitgegaan is tegenover vorig jaar. Voor Schoofs, Perbet en Foket was er geen plaats meer. De Gentse coach zet de puntjes op de i. “Maandag heeft de hele groep afscheid genomen van Foket. Een transfer is dichtbij.”