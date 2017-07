Wallonië verkocht in 2016 voor 453 miljoen euro aan wapens

Brussel - Het Waalse geweest heeft vorig jaar voor 453,2 miljoen euro wapens verkocht aan het buitenland. Dat blijkt uit het jaarrapport van de wapenexport dat L’Echo kon inkijken. In vergelijking met voorgaande jaren is de verkoop naar Saoedi-Arabië fors gedaald: van bijna 400 miljoen in 2014 naar 33,5 miljoen vorig jaar. Riyad blijft wel de vierde belangrijkste handelspartner voor het Waals Gewest voor wapenexport.

De Saoedi’s moeten de Amerikanen (100 miljoen aan contracten), de Fransen (51 miljoen) en de Verenigde Arabische Emiraten (48,6 miljoen) laten voorgaan. Na hen volgen nog de Britten (22,8 miljoen) en Turkije (21 miljoen).

Het totale aantal verleende licenties is wel met 5 procent gestegen in vergelijking met 2015: van 1.369 in 2015 naar 1.438 vorig jaar. Sinds 2004 is het aantal licenties meer dan verdubbeld. Zeven contracten werden geweigerd.

Uit het rapport blijkt verder nog dat de wapenexport een cruciale activiteit blijft voor de Waalse economie.