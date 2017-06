CLUBNIEUWS. Antwerp heeft eerste aanwinst bijna beet, Standard zoekt (en vindt) vervanger voor Belfodil

Antwerp staat dicht bij een eerste zomertransfer. The Great Old is op dit moment letterlijk een bouwwerf door de verbouwingen aan het stadion, maar met de komst van een linksback staat de ploeg nu ook zelf stilaan in de steigers. Bij Standard lijkt Belfodil te vertrekken, maar de Rouches hebben al een vervanger op het oog. Babacar Gueye lijkt opnieuw uitgeleend te worden aan een Belgische ploeg, maar verkiest een andere ploeg boven Zulte Waregem. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANTWERP. Eerste aanwinst is bijna een feit

Antwerp heeft zijn eerste aanwinst voor komend seizoen bijna beet. De Great Old staat dicht bij een akkoord met Corentin Fiore. De 22-jarige linksachter ligt bij Standard nog één seizoen onder contract, maar mag daar vertrekken.

Fiore is een jeugdproduct van Standard die in december 2014 zijn debuut maakte in de Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord. De laatste twee seizoenen kwam hij geregeld in actie, maar hij kon zich nooit doordrukken als onbetwist titularis. Afgelopen seizoen kwam hij vooral aan de bak door de vier maanden schorsing van Andrade en vergaarde vijftien basisplaatsen. Door de komst van Sébastien Pocognoli slonken zijn speelkansen nog meer.

Fiore stond deze zomer ook in de belangstelling van STVV, maar dat verkoos uiteindelijk Antunes van Oostende. Wat de komst van Fiore betekent voor Alexander Corryn, is niet duidelijk. Die werd vorig seizoen gehuurd van KV Mechelen en wil graag bij Antwerp blijven.

Verder is er ook concrete interesse voor Zotsara Randriambololona, een 23-jarige rechtsbuiten die einde contract is bij Virton. Vorig seizoen scoorde hij zeven keer in achttien matchen. Hij verzamelde ook al twee caps voor de nationale ploeg van Madagaskar.

AA GENT. Abonnementen spionkop uitverkocht

De A-kern is op stage in Jupille zonder Milicevic (hamstrings), Gershon (revalidatie knie), Asare (revalidatie knie). Renato Neto (knie) let nog op met loopoefeningen. Moses Simon en Louis Verstraete bleven gisteren binnen wegens maag- en darmproblemen. AA Gent zal de komende dagen niet meer trainen op het veld van provincialer Marloie omdat de droogte het heeft aangetast. De Buffalo’s zullen daarom vrijdagochtend al terugkeren naar Gent om er nog te trainen voor de oefenpot tegen Dikkelvenne. Zonder de Spaanse tester Jonathan De Amo Perez, want die werd doorgestuurd.

Er werden overigens al 16.300 abonnementen verkocht voor volgend seizoen. Tribune twee (spionkop) is zelfs al volledig uitverkocht. De beloften verloren gisteren een oefenmatch tegen Jong Oranje met 6-0.

STANDARD. Poolse vervanger voor Belfodil?

Na het mislopen van Franko Andrijasevic (AA Gent) hoopt Standard zich te versterken met de Pool Dawid Kownacki (foto). De Rouches zien in de 20-jarige aanvaller van Lech Poznan de opvolger van Ishak Belfodil, die deze zomer meer dan waarschijnlijk andere oorden opzoekt. De Algerijn meldde zich ook gisteren nog niet op training.

Kownacki reisde samen met zijn makelaar Marcin Kubacki – dezelfde als Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk – al af naar Luik om er het trainingscomplex te bezichtigen en met het Luikse bestuur samen te zitten. Volgens Kubacki gaat het voorlopig om verkennende gesprekken.

Goedkoop is Kownacki in ieder geval niet. Zijn werkgever Lech Pozan hoopt zo’n drie tot vier miljoen euro te vangen. Standard is overigens niet de enige geïnteresseerde, want ook het Italiaanse Sampdoria houdt hem nauwlettend in de gaten.

Ondertussen informeerde Olympiakos-trainer Besnik Hasi naar de beschikbaarheid van Standard-kapitein Alexander Scholz. Bij het horen van de vraagprijs – naar verluidt minstens vijf miljoen euro – haakten de Grieken af.

LOKEREN. Lokeren laat er geen gras over groeien

Juli is nog niet begonnen en de transferperiode duurt nog goed twee maanden, maar bij Lokeren achtten ze gisteren de tijd al rijp voor een nieuwe ploegfoto. En voor wie vreesde dat het een exacte kopie van vorig seizoen zou worden: met Luciano Slagveer, Samy Kehli, Juan Pablo Torres, Tracy Mpati, Stefano Marzo en Robin Söder poseerden al zes aanwinsten in het nieuwe shirt.

En terwijl Ari Skulason en Branislav Ninaj na hun interlandverplichtingen wat langer vakantie kregen en dus niet op de foto staan, zijn Mario Ticinovic en ­Nikola Jambor letterlijk uit beeld verdwenen. Terwijl die eerste kan rekenen op Kroatische interesse van HNK Rijeka uit Kroatië, werd die andere al uitgeleend aan het eveneens Kroatische NK Osijek.

STVV. Gueye verkiest Kanaries boven Zulte Waregem

Diepe spits Babacar Gueye (22) verlaat Zulte Waregem en speelt straks bij STVV. Dat huurt hem met een aankoopoptie van het Duitse Hannover. Gueye werd sinds Nieuwjaar verhuurd aan Essevee en Francky Dury probeerde hem an de Gaverbeek te houden, maar de Senegalees hoopt op Stayen meer speelgelegenheid te krijgen.

Gueye zal pas op het einde van de week met de groep meetrainen, omdat hij nog een deel van zijn medische en fysieke tests moet afleggen. Met de komst van Gueye is STVV, met ook nog Vetokele en Boli, voor het eerst in lang goed voorzien in de voorlinie. Eerder tekende Igor Vetokele een nieuwe overeenkomst en ook Yohan Boli is binnenkort weer topfit.

Bovendien beschikken de Kanaries ook nog over jong talent Kurt Abrahams.. Gueye is na Schevenels, Antunes, Kitsiou, Charisis en Botaka het zesde nieuwe gezicht op Stayen. De dossiers van Leye – de Senegalees verzaakt omwille van een blessure aan de trainingen met de B-kern – en van Sander Coopman zitten muurvast.