Cyberaanval: nu ook Azië getroffen

Brussel - De cyberaanval die dinsdag toesloeg in delen van de VS en Europa lijkt nu ook Azië te hebben getroffen. De grootste containerhaven van India, JNPT in de miljoenenstad Mumbai, is een van de slachtoffers, zo meldt de haven woensdag.

Volgens het persagentschap Reuters is een van de drie terminals van de containerhaven getroffen door de grote ransomware-aanval. De haven werkt nu manueel verder en draait op veel lagere capaciteit dan normaal het geval is. De terminal in kwestie is in handen van de Deense scheepvaartgigant Maersk, die dinsdag al met de cyberaanval te maken kreeg in Europa. Onder meer de haven van Zeebrugge in ons land ondervond toen problemen.

Daarnaast zou in de Australische staat Tasmanië een chocoladefabriek getroffen zijn. Het gaat om een dochterbedrijf van voedselgigant Mondelez, die dinsdag in Europa al heel wat moeilijkheden ondervond.