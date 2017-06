Zoveel kost het om Astrid twee uurtjes op je feestje te boeken

Nu Astrid ‘Bryan’ Coppens (34) de hoofdrol vertolkt in de film ‘Verborgen Verlangen’, is ze voor langere tijd in ons land. Haar eerste grote acteeropdracht combineert ze met actes de présence. En daar zou ze grof geld mee verdienen, zo schrijft TV Familie.

Zo was Astrid onlangs te gast op de opening van Baouzza Beachterras in Diepenbeek en in Kaai 31 in Hamme. Die laatste zaak is het nieuwe danscafé van Dylan, de zoon van Michel Van den Brande uit het programma ‘The Sky is the Limit’.

In TV Familie vertelt Van den Brande woensdag dat Astrid een groot bedrag vraagt om aanwezig te zijn op feestjes. “Ik weet dat sommige BV’s serieuze bedragen durven te vragen voor een acte de présence”, klinkt het. “Meestal gaat dat over bedragen rond de 500 euro, maar er zijn er die een pak meer vragen! Dat hangt natuurlijk af van hun populariteit. Ik geloof dat Astrid 1.200 euro heeft gevraagd. In ruil voor dat bedrag bleef ze een tweetal uurtjes in de bar van mijn zoon. Ik moet wel zeggen dat het een groot succes was. Zo zie je maar, Astridje is nog altijd heel populair.”

Voor Astrid zou dat extra ‘zakgeld’ meer dan welkom zijn, aangezien ze in een vechtscheiding zit met haar ex John Bryan. Den John eist naar verluidt twee miljoen euro van haar omdat ze volgens hem inkomsten achterhield tijdens hun huwelijk.