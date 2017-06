Overbodige middenvelder verlaat Gent en wordt duurste transfer ooit in Slovakije

Gent - De Nigeriaan Ibrahim Rabiu zoekt na een seizoen bij AA Gent alweer andere oorden op. De 26-jarige centrale middenvelder tekende voor vier seizoenen bij de Slovaake vicekampioen SK Slovan Bratislava.

AA Gent had Rabiu eind augustus 2016 weggehaald bij het Slovaakse AS Trencin. Hij zette bij de Buffalo’s zijn krabbel onder een verbintenis voor drie jaar, maar kon in de Ghelamco Arena de hoge verwachtingen (als vervanger van Sven Kums) niet inlossen. De Nigeriaan kwam slechts in acht wedstrijden in actie. Bratislava betaalt voor Rabiu een transfersom van een miljoen euro, zo bevestigt de club op zijn website. Daarmee wordt hij de duurste inkomende transfer ooit in Slovakije.