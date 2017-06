Twee jaar nadat haar vriend haar in brand stak, is Judy (33) overleden aan haar verwondingen

Tachtig procent van haar lichaam was verbrand. Haar haar, vingers en oren raakte ze kwijt. Judy Malinowski (33) uit Ohio liep gruwelijke verwondingen op nadat haar vriend haar overgoten had met benzine en in brand had gestoken. Ze vocht twee jaar om haar verhaal te vertellen, maar is dinsdag overleden. Dat heeft haar moeder Bonnie gemeld.

De aanval vond plaats in augustus 2015. Michael Slager overgoot zijn ex-vriendin Judy Malinowski met benzine en stak haar vervolgens in brand. Tachtig procent van haar lichaam raakte daarbij verbrand.

Maandenlang lag Judy op de afdeling Intensieve Zorgen met grote open wonden op haar rug. Door ademhalingsproblemen kon ze niet op haar buik liggen om die wonden te laten genezen. Ze verloor ook twee vingers, haar oren en haar haar. Ze onderging maar liefst 52 operaties.

Getuigenis

In december sprak het slachtoffer voor het eerst openlijk over de aanval. Moeizaam fluisterend, want haar luchtpijp was te zwaar beschadigd om gewoon te praten.

“Ik had nooit gedacht dat een mens zo kwaadaardig kon zijn”, zei ze toen. “Hij stond daar gewoon en deed niks. Aan alle andere slachtoffers van huiselijk geweld: Zoek hulp. Vlucht.”

Maar dinsdag overleed Judy Malinowski (33) aan haar verwondingen. "Ze heeft twee jaar gevochten om haar eigen verhaal te vertellen. Wie heeft de kracht om zoiets te doen?!", zei haar moeder Bonnie.

Moord

Eind vorig jaar werd Michael Slager veroordeeld tot elf jaar cel. “Er valt niets te zeggen tegen een persoon als u”, zei rechter Judy Lynch. “Jij lijkt een van de mensen te zijn die gewoon geen ziel heeft.”

Vermoedelijk zal de dader nu opnieuw moeten terechtstaan. Voor moord deze keer.