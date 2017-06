Een anonieme politieagent(e) heeft op Facebook een openhartige brief geschreven aan de Belgische burger. Het is een reactie op de oplaaiende agressie tegen de politie de voorbije dagen, maar ook op de algehele negatieve houding van de “belastingbetaler” ten opzichte van de politie. De auteur wilt de burger een spiegel voorhouden om aan te tonen dat agenten het in de ogen van de Belg nooit goed kunnen doen. “U praat tegen mij op een manier, die u in elke andere situatie een bloedneus zou opleveren, maar u verwacht van mij dat ik dat zonder meer accepteer.”