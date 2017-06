Belgische pompbediende staat plots oog in oog met wereldster

Een bediende van een Q8-station in het dorpje Thieu in de provincie Henegouwen kon zaterdag zijn ogen niet geloven toen een wel erg bekende bezoeker rond 23u ’s avonds aan zijn kassa verscheen. De onverwachte klant was niemand minder dan de Canadese zanger en wereldster Justin Bieber.

Bieber had die avond opgetreden in het Franse Rijsel en was onderweg naar Duitsland, waar hij zondag een concert moest geven voor zijn ‘Purpose Tour’.

Justin Bieber op een concert van zijn ‘Purpose Tour’, eind vorig jaar in Londen Foto: ISOPIX

“Een wereldster ontmoeten, dat doe je niet elke dag”, legt pompbediende Jérémy Willocq uit. “Ik vroeg me af of hij van een concert kwam, want hij zag er erg vermoeid uit. Ik heb even met hem kunnen praten terwijl ik zijn aankopen registreerde. Want zelfs al ben ik niet zo’n grote fan, ik luister wel af en toe naar zijn liedjes.”

Voor de sceptici die denken dat het om een lookalike gaat: de bewakingsbeelden tonen dat de Q8-klant dezelfde tatoeages heeft als de popster én bovendien droeg hij dezelfde outfit als op zijn concert van zaterdag.