STVV huurt Babacar Gueye van Hannover 96

Sint-Truiden - Babacar Gueye wordt door Hannover 96 een jaar uitgeleend aan Sint-Truiden. Bovendien bedongen de Kanaries een aankoopoptie op de Senegalese spits, die afgelopen seizoen een half jaar gehuurd werd door Zulte Waregem. Dat maakte de Limburgse club woensdag bekend.

De 22-jarige Gueye startte zijn profcarrière bij AS Douanes. Nadien verhuisde hij naar AS Dakar Sacré Coeur, waar het Franse Troyes hem wegplukte. Na één seizoen trok hij naar het Duitse Hannover 96. Met ‘Die Roten’ kwam hij slechts tweemaal in actie in de Duitse tweede klasse.

In januari 2017 besloot de Duitse club hem te verhuren aan Zulte Waregem. Op 24 januari kreeg hij zijn eerste speelminuten in de competitie tegen Moeskroen. Alle competities samen kwam hij 15 keer in actie voor Essevee. Hij scoorde drie keer en gaf twee assists.

Gueye is na Schevenels, Antunes, Kitsiou, Charisis, Botaka en Vetokele (die opnieuw een jaar wordt gehuurd van Charlton Athletic) de zevende transfer voor STVV.