Britney Spears maakt komaf met roddel dat ze niet kan zingen

Over de danskwaliteiten van Britney Spears (35) is iedereen het altijd eens geweest, maar als het over haar zangkwaliteiten gaat dan zijn de meningen eerder verdeeld. Er doen dan ook al jaren geruchten de ronde dat ze tijdens haar shows vooral zou playbacken. Daar heeft ze nu voor het eerst in haar carrière op gereageerd.

Al zolang als Britney Spears optreedt, krijgt ze kritiek te slikken. Ze zou maar matig kunnen zingen en daarom doet ze een beroep op playback, klinkt het. Ze is daarmee trouwens geen uitzondering, want ook andere sterren als Justin Bieber en Rihanna worden ervan beticht, maar bij Britney blijft het haar achtervolgen. Al die tijd heeft ze echter nooit op die geruchten gereageerd, tot nu.

In een interview met een Israëlische televsisieshow vroeg de presentator haar namelijk vlakaf hoeveel van haar 'Piece of Me'-tour live wordt gebracht. "Ik ben blij dat je het aankaart, want het is best grappig", reageerde ze. "Heel veel mensen denken dat ik niet live zing. Omdat ik veel dans, maak ik gebruik van een klein beetje playback, maar het is een mix van mijn stem en de playback. Het maakt me ontzettend boos want ik werk bijzonder hard en zing tegelijk en niemand geeft er me erkenning voor."