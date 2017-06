GERUCHTEN. Forse loonsverhoging voor Alderweireld, Batshuayi naar Spanje, oorlogskas voor PSG

Nog drie dagen wachten en dan opent de zomertransfermarkt officieel zijn deuren. Geen wonder dus dat de geruchtenmolen op volle toeren draait. Een overzicht van de meest recente geruchten in voetballand.

Sandro toch niet naar Chelsea?

Een deal leek de voorbije week zo goed als in kannen en kruiken, maar het ziet ernaar uit dat Chelsea wat harder zal moeten vechten voor de diensten van Alex Sandro. De linksback van Juventus staat namelijk ook op het lijstje van PSG en Manchester City, aldus Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio. De Blues zagen een bod van 60 miljoen euro geweigerd worden en dachten aan een nieuw van 70 miljoen. Juve wil echter niet verkopen en probeert de Braziliaan langer aan zich te binden met een jaarloon van 5 miljoen. Chelsea zou wel 8 miljoen per jaar bieden.

Ondertussen is zeker dat Dani Alves de Oude Dame verlaat. De Braziliaan plaatste op Instagram een afscheidsboodschap voor de fans van de Italiaanse kampioen. Alves liet zijn contract ontbinden en is waarschijnlijk op weg naar Man City. Leonardo Bonucci is dat niet, noch naar Chelsea. Gazzetta dello Sport meldt dat de Italiaanse verdediger niet te koop is. Chelsea heeft zijn pijlen bovendien gericht op Virgil Van Dijk, met een bod van 68 miljoen richting Southampton.

Foto: REUTERS

Om het vertrek van Alves op te vangen, denkt Juventus aan Danilo. Het is bereid 15 miljoen te bieden voor de Braziliaan van Real Madrid, dat echter 20 miljoen vraagt. Ook Serge Aurier is een optie. Op linksback, indien Sandro toch vertrekt, wil Juve international Leonardo Spinazzola terughalen van zijn uitleenbeurt bij Atalanta. Om de aanval te versterken denkt Juve aan Federico Bernardeschi. De Oude Dame gaat 40 miljoen euro plus bonussen bieden aan Fiorentina, aldus Sportitalia.

Bayern haakt af voor Alexis

Bayern en Juventus spreken ondertussen verder over Douglas Costa. De transfer van de Braziliaan zit echter in het slop. Der Rekordmeister wil 50 miljoen cashen, terwijl Juve niet verder wil gaan dan 40 miljoen plus bonussen voor de winger. Alles wordt bovendien bemoeilijkt door twee zaken. Een: Juve kan slechts één niet-Europese speler aantrekken en kijkt daarvoor ook naar Danilo. Twee: Bayern krijgt de deal voor Alexis Sanchez maar niet rond.

Volgens Engelse bronnen zou de Duitse kampioen zelfs definitief de race voor de Chileen van Arsenal verlaten hebben. De Gunners willen 50 miljoen, een bedrag dat Bayern niet wil betalen. Bovendien struikelen de Duitsers over de riante looneisen van Sanchez. Die heeft dan nog slechts twee opties over: nog een jaar bij Arsenal blijven of een transfer naar Man City forceren.

In 2018 loopt het contract van Alexis af, waardoor hij dus potentieel gratis kan vertrekken bij Arsenal en Bayern opnieuw een kandidaat wordt. Ondertussen meldt Kicker dat Bayern voor die zomer de gratis transfer van Leon Goretzka al geboekt heeft.

Forse loonsverhoging voor Alderweireld

Nieuws uit Londen: Tottenham is bereid om het loon van Toby Alderweireld serieus omhoog te trekken om interesse van Inter af te slaan. De Rode Duivel verdient nu zo’n 56.000 euro per week bij de Spurs, maar wil graag op het niveau landen van Harry Kane en Hugo Lloris. Die twee zitten aan het dubbele: 112.000 euro per week. Inter heeft geld ter beschikking en wil een serieus bod doen voor Alderweireld, maar Tottenham wil zijn rots in de verdediging niet verliezen en meteen ook zijn contract verlengen tot 2020. En daarbij zijn uitkoopclausule van 28 miljoen pond verwijderen, aldus The Mirror.

Foto: EPA

Inter lijkt trouwens nagenoeg rond met een andere centrale verdediger: Milan Skriniar. De Slovaak verlaat Sampdoria, de club van Dennis Praet, voor 18 miljoen. De Nerazzurri hebben ondertussen ook hun interesse laten blijken bij Barcelona voor Arda Turan. Marca meldt dat ook Arsenal de Turk wil.

Die andere club uit Milaan werkt ondertussen voort aan de toekomst. AC Milan wil zo snel mogelijk de deal met Atalanta sluiten voor rechtsback Andrea Conti en heeft zijn bod verhoogd tot 23 miljoen. Daardoor kan de transfer van Thomas Foket naar de club uit Bergamo ineens in een stroomversnelling komen. De Rossoneri plukken normaal Fabio Borini weg bij Sunderland en staan dicht bij de transfer van Fiorentina-spits Nikola Kalinic. Dat betekent dat ex-Bruggeling Carlos Bacca weg moet en die heeft een aanbod van Marseille op zak. Milan praat verder met Leverkusen over Hakan Calhanoglu.

Belgische topschutter naar Rome?

Het werd de voorbije weken duidelijk dat het AS Roma van Radja Nainggolan er volgend seizoen anders gaat uitzien. Mohamed Salah verliet de Romeinse stal en wordt daarin waarschijnlijk gevolgd door Kostas Manolas en Leandro Paredes. Beiden worden gelinkt aan Zenit, dat 70 miljoen op tafel zou leggen voor de twee aldus Gazetta dello Sport. Voor Paredes zou Roma al een vervanger hebben klaar staan: Lorenzo Pellegrini van Sassuolo.

Francesco Totti speelde in mei zijn laatste wedstrijd voor de Giallorossi, maar aan stoppen denkt de Keizer voorlopig nog niet. Hij heeft zelfs een lucratief aanbod op zak van het Japanse Tokyo Verdy. Totti wil echter drie miljoen en die prijs is wat hoog voor de club. Ondertussen kijkt Roma rond voor een tweede spits achter Edin Dzeko. Volgens Forzaroma.info denken de Giallorossi daarbij aan Lukas Teodorczyk. De Pool van Anderlecht werd eerder al gelinkt aan Sevilla. Voormalig sportief directeur van de Spaanse club Monchi deelt nu echter de lakens uit bij Roma.

Foto: AFP

Thomas Vermaelen gaan we volgend seizoen niet meer zien in Rome. De Rode Duivel werd al gelinkt aan Torino, maar zou nu ook op interesse kunnen rekenen van Besiktas. Turkse interesse is er ook voor Kevin Mirallas. Volgens de krant Fanatik houdt Fenerbahçe de Rode Duivel in de gaten en zijn de Turken klaar om een bod te doen bij Everton.

Oorlogskas voor PSG

Voorlopig heeft PSG nog niemand in huis kunnen halen, maar daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in. De Franse club krijgt een transferbudget van liefst 240 miljoen deze zomer, zo meldt Sport. De doelwitten zijn bepaald, inclusief prijs: 135 miljoen voor Kylian Mbappé, 39 miljoen voor Gianluigi Donnarumma, 42 miljoen voor Fabinho en 23 miljoen voor Raphael Guerrerro.

PSG leek lange tijd op weg om Pierre-Emerick Aubameyang weg te halen bij Borussia Dortmund maar die transfer raakte in het slop. Bild meldt nu dat het Chinese Tianjin Quanjian bereid is om 80 miljoen op tafel te leggen voor de Gabonees, plus een jaarsalaris van 30 miljoen. Ook in Ousmane Dembélé was PSG geïnteresseerd, maar Le10 Foot meldt dat die gesproken heeft met Man City en ook gelinkt wordt met een transfer naar Barcelona.

Nog een PSG-doelwit, James Rodriguez, staat dan weer dicht bij een overgang naar Manchester United. Volgens Mediaset willen de Red Devils 80 miljoen betalen voor de Colombiaan van Real Madrid. Ondertussen hebben Los Blancos de prijs voor Alvaro Morata opgetrokken tot hetzelfde niveau, wat een transfer van de Spanjaard naar Engeland alweer wat meer bemoeilijkt. United staat wel op het punt Nemanja Matic voor 45 miljoen over te nemen van Chelsea, terwijl het steeds meer afziet van ex-Bruggeling Ivan Perisic omdat Inter 50 miljoen blijft vragen.

Batshuayi naar Spanje?

Door de onophoudelijke geruchten over een transfer van Romelu Lukaku lijkt de toekomst van Michy Batshuayi bij Chelsea al een tijdje onzeker. De Rode Duivel werd al aan verschillende Engelse clubs gelinkt maar nu lijkt de kans bestaande dat hij richting de Primera Division verhuist. Volgens Marca willen de Blues Sevilla-winger Vitolo in huis halen. De winger heeft een uitkoopclausule van 40 miljoen maar Chelsea zou die som willen verlagen door Batshuayi of Kurt Zouma richting Spanje te sturen.

Foto: REUTERS

In Spanje viel er deze week een leuk gerucht op te pikken bij Atlético Madrid. De Madrilenen mogen tot januari geen transfers doen maar zouden voor dan wel een move voorbereiden voor Zlatan Ibrahimovic. AS ziet de Zweed als een alternatief voor Diego Costa. Ondertussen meldt Saul Niguez dat hij vooral niet denkt aan een transfer naar Barcelona. De Blaugrana houden dan ook Liverpool-ster Philippe Coutinho achter de hand.

Nog twee kleinere nieuwtjes uit Engeland. Voormalig Chelsea-legende John Terry gaat volgens The Mirror een contract tekenen bij Aston Villa. Everton zou dan weer verdediger Michael Keane afsnoepen voor de neus van Manchester United, voor de prijs van 28 miljoen.