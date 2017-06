Dani Alves neemt afscheid van Juventus

Dani Alves heeft met een boodschap op Instagram zijn vertrek bij Juventus bevestigd. De Braziliaanse flankverdediger wordt nadrukkelijk gelinkt aan Manchester City.

Alves ruilde vorige zomer FC Barcelona voor Juventus. Met de Oude Dame won de flamboyante rechtsachter de Italiaanse titel en beker en speelde hij de Champions Leaguefinale tegen Real Madrid.

De 34-jarige Braziliaan had in Turijn nog een doorlopend contract maar liet dat in onderling overleg ontbinden. Hij wordt vooral genoemd bij Manchester City, de ploeg van Kompany en De Bruyne waar Alves zou herenigd worden met Pep Guardiola, zijn coach bij Barça.

In een bericht op Instagram bedankt Alves de Juventusfans. “Vandaag eindigt onze professionele samenwerking. Ik draag iedereen die van Juventus zo’n grootse club maakt in mijn hart”, legt hij uit. “Ik speel niet voor het geld, maar omdat ik van het beroep hou. Ik hou van voetbal en geld zal nooit mijn drijfveer zijn om ergens te blijven. Iedereen oprecht bedankt!”