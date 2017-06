Anderlecht blaast aanslepende transfer van Clinton Mata af

Anderlecht zal rechtsachter Clinton Mata niet aanwerven. De rechtsachter stond al even in de belangstelling van paars-wit, maar de transfer bleef aanslepen omdat de speler zelf twijfelde. “RSC Anderlecht bouwt het eerste elftal verder uit om de doelstellingen van het komend seizoen in de beste omstandigheden te bereiken. Daarom ziet de club definitief af van de aanwerving van Clinton Mata”, stelt Anderlecht in een persbericht.