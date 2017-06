Na 28 jaar wachten worden zes mensen aangeklaagd voor grootste voetbaldrama ter wereld

De Britse justitie heeft 28 jaren na het voetbaldrama in het Hillsborough-stadion zes mensen aangeklaagd, zo heeft het Brits parket woensdag bekendgemaakt.

Naar aanleiding van een bekermatch tussen Liverpool en Nottingham Forrest in het Hillsborough-station in Sheffield in 1989 zijn bij massale paniek 96 mensen omgekomen, allen supporters van Liverpool.

In vroeger onderzoek werden die met de vinger gewezen. Maar een jury oordeelde vorig jaar dat de verantwoordelijkheid eerder diende gezocht bij de politie-en ambulancediensten. Er zijn nu zes mensen aangeklaagd onder wie vier vroegere politiemensen.