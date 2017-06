Grieks international tekent tot 2020 bij Hamburg

Kyriakos Papadopoulos heeft een contract tot 30 juni 2020 ondertekend bij Hamburg. Hij komt voor 6 miljoen euro over van Bayer Leverkusen.

De 25-jarige centrale verdediger speelt al sinds januari voor HSV, dat hem leende van Leverkusen.

“Ik had aanbiedingen van grote clubs, waaronder uit Italië, maar ik koos voor HSV omdat ik met trainer Markus Gisdol wil blijven werken”, legt Papadopoulos uit. “We kennen elkaar al zes jaar want hij was mijn coach bij Schalke. Hij is de reden waarom ik deze winter naar HSV ben gekomen.”

Papadopoulos heeft 25 caps (4 goals) achter zijn naam. Eind maart ontbrak de Griek in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels (1-1 in Brussel) door een schorsing.