COLUMN. "Een gedragen badpak kopen? Dat is nog een stap te ver"

“Wat vind je van deze?” Ik toon mijn man een badpak uit een webshop. “Dat zou je straal voorbijlopen als je in een echte winkel aan het zoeken was, je zou het zelfs niet vastpakken”, zegt hij.

Hij die me altijd enthousiast mijn werk mee naar huis laat nemen – ja, hij at voor een reportage een maand lokaal zonder morren, maar haastte zich wel naar een wijnwinkel om een Belgische fles te zoeken – loopt door naar de zetel, zijn glas deze maand niet zo Belgische wijn in de hand. En zich luidop afvragend wanneer ik eindelijk eens een jaar lang alle dagen seks ga uitproberen in plaats van geen kleren kopen of alleen lokale producten eten. Hij had het badpak liever in een echt pashokje gekeurd.

Maar omdat ik dit jaar dus alleen ethisch wil shoppen, ben ik op het internet beland. Om de eerste keer iets nieuws te kopen sinds januari. Klinkt eigenlijk harder dan het was. Want mijn vestimentaire noden heb ik perfect tweedehands kunnen invullen. Maar een gedragen badpak kopen? Nee, dank u. Dat is toch (nog?) een stap te ver. Het motto aan de andere kant van mijn waardenweegschaal, dat alles wat ik ook maar lang zal dragen duurzaam is, vind ik, mijn voornemen om alleen ethisch te shoppen indachtig, nu niet streng genoeg. Dat maakt dat ik niet weet waarheen. Internet to the rescue op zoek naar lokale of ethische merken.

- La Fille D’O staat bovenaan mijn verlanglijstje, maar dat stuk dat me net ook een beetje verliefd erop maakt, vind ik nu niet in de collectie. Qua lingerie wel, maar dat heb ik nog niet nodig, da’s voor een volgende keer. Mijn innerlijke ethische engeltje knikt goedkeurend: je hebt al bijgeleerd dit jaar. Alleen kopen als je iets nodig hebt.

- Een collega stuurt me een Deens merk door: Underprotection, dat duurzame stoffen gebruikt zoals gerecycleerd polyester, bananenbladeren en gerecycleerde melk. En daar spot ik het badpak, in de sale dan nog: als ik me erover zet dat ik me misschien door die korting laat verblinden, zie ik toch de palmbladerenprint die ik wou en een model waarvan ik denk dat ik erin durf buiten te komen. Hop, in het winkelwagentje. Zou ik? Het moet wél uit Denemarken komen.

- Via deze gegooglede green guide beland ik even later iets te vaak aan de andere kant van de wereld, maar ook bij Auria Londen, dat swimwear maakt uit uit de zee gevist plastic. Van de zee, voor de zee. Een slogan die de bikini’s nog aantrekkelijker maakt. Ik stop een asymmetrisch model in mijn virtuele mandje.

Het badpak versus de bikini. Dan blijkt de 65 euro voor badpak plus verzending net binnen mijn risicoaanvaarding van een miskoop te vallen, de 90 euro voor het opsturen van de bikini niet. Maar het merkje van de bikini is Brits, en waar gaan wij deze zomer met vakantie? Juist ja. Toch maar even de verkooppunten checken. Het duurzame duiveltje op mijn schouder schreeuwt in mijn oor: ja, je hebt een bikini én een badpak nodig!

Enkele dagen later sms’t mijn man enthousiast om te vragen wanneer ik het net geleverde pakje kom passen. De stress slaat toe, want in real life moet ik 37 zwemkostuums aan voor ik in een ervan het kleedhokje uit durf, en nu heb ik zomaar een badpak online gekocht?

Ik wring me erin – gelukkig nam ik niet de betwijfelde maat kleiner – en overloop in gedachten al wie van zus en vriendinnen er wél in gaan passen. Maar wat eerst te spannend voelt, trekt lovehandles recht. Na vijf minuten durf ik zowaar mijn gelegenheidspashok te verlaten. De print en stof vind ik mooi en mijn dit jaar aangemeten duurzame geweten kan ermee leven, ook al komt het uit Denemarken. Ik ga er zorg voor dragen. Echt. Ik recht mijn rug en stap de keuken in, twijfelend over nog één iets: is het niet te diep uitgesneden? Man content. Laat de zomer en het Engelse weer maar badpakvriendelijk zijn.