AA Gent presenteerde zijn nieuwe shirts voor het komende seizoen: het blauw verdwijnt bij het thuisshirt maar komt weer terug in een wel héél opvallend shirt voor uitwedstrijden... De Buffalo's spelen volgend seizoen in het wit, het fluogeel of... oranje-blauw. Een gedurfde keuze van de Buffalo's.

Onze nieuwe shirts voor het seizoen 2017-2018 mét het nieuwe logo van onze trouwe sponsor @vdkspaarbank! #kaagent #COBW??? pic.twitter.com/YCsDJh5aW0 — KAA Gent (@KAAGent) June 28, 2017