Gokboete van 24.000 euro voor Olivier Deschacht

Olivier Deschacht moet een boete van 24.000 euro betalen voor het illegaal online gokken op voetbalwedstrijden. Dat heeft de Kansspelcommissie vanmorgen beslist. Zijn broer Xavier krijgt een boete opgelegd van 6.000 euro.

De Kansspelcommissie (KSC) had een administratieve boete van 100.000 euro geëist omdat het bijzonder zwaar tilde aan het feit dat de afgelopen zeven jaar 2.622 keer geld is ingezet op de uitslag van voetbalwedstrijden met het account bij Unibet van Anderlechtprof Olivier Deschacht .

Dat de boete uiteindelijk herleid werd tot 24.000 euro komt omdat de KSC rekening hield met bepaalde elementen van de verdediging o.a. het feit dat Deschacht zelf kwam opdagen op de zitting en dat het de eerste keer is dat zo’n hoge boete wordt opgelegd.

De commissie erkent ook dat de maximumsom van 100.000 euro “niet evenredig is aan de hoogte van de inzetten die zijn gebeurd op verschillende wedstrijden”, aldus een persmededeling van KSC, die daarin overigens niet de naam van Deschacht vermeldt.

Maar het feit dat Olivier 24.000 euro moet betalen en zijn broer “maar” 6.000 euro bewijst dat de KSC ervan overtuigd is dat Olivier Deschacht wel degelijk verschillende keren met zijn eigen account heeft gegokt, ook op de wedstrijd tegen Benfica waarbij hijzelf op het veld stond en die Anderlecht verloor.

“Een van de boetes is hoger dan de andere omdat die persoon als professioneel voetballer op verschillende momenten geld heeft ingezet, ook op het verlies van de eigen ploeg”, aldus KSC.

De KSC tilt ook aan het feit dat er geen schuldinzicht was bij Deschacht.

Benfica

Nochtans had ook het parket van Oost-Vlaanderen aanwijzingen gevonden dat de Anderlechtspeler wel degelijk gegokt heeft op wedstrijden van zijn ploeg waarin hijzelf op het veld stond. Het reglement van de voetbalbond verbiedt het inzetten op ­eigen wedstrijden in alle omstandigheden.

In november lekte bovendien uit dat met de account van Olivier ­Deschacht ook geld is ingezet op verlies van Anderlecht in de thuiswedstrijd tegen Benfica Lissabon drie jaar geleden, waarin Deschacht 56 minuten op het veld stond. Het is niet duidelijk of hij die wedstrijd bewust manipuleerde. Anderlecht verloor toen met 2-3.

Lees hier hoe Deschacht gokte op eigen verlies tegen Benfica

Vrijspraak

De advocaat van Olivier Deschacht had de volledige vrijspraak gevraagd omdat de wet die verbiedt dat een profvoetballer gokt op wedstrijden waaraan hij zelf deelneemt pas in 2010 werd gestemd.

Olivier Deschacht heeft immers altijd aangevoerd dat hij sinds het vertrek uit de ouderlijke woning in 2009 nooit meer gegokt heeft op voetbalwedstrijden maar dat zijn broer Xavier (zelf een speler in lagere regionen) zijn account daarvoor heeft gebruikt. De Kansspelcommissie kwam echter tot de vaststelling dat broer Xavier weliswaar soms de account van zijn broer gebruikte om te gokken maar dat ook Olivier Deschacht wel degelijk na 2009 nog met zijn eigen account heeft gegokt.

“Lachwekkend hoog”

In de entourage van Deschacht werd de boete van 100.000 euro “lachwekkend hoog” genoemd. “Een boete van 100.000 euro voor weddenschappen met een inzet van hooguit 200 euro waar hij nooit een cent aan heeft verdiend? Kom nou. Olivier is ook niet de grootverdiener van eerste klasse, hoor”, klonk het.

Lees hier de reactie van Olivier Deschacht op de eis van de Kansspelcommissie in januari 2017

Hij vond het naar verluidt vooral erg voor zijn broer “omdat die maar om en bij de 2.000 euro per maand ­verdient”.

Deschacht kan nog in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.

Over sportieve sancties spreekt de Kansspelcommissie zich niet uit. Die kunnen nadien eventueel opgelegd worden door de voetbalbond of voetbalclub Anderlecht zelf.