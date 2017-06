Nieuwe sportief directeur Jürgen Röber wil middenmotor maken van Moeskroen

Woensdag is Jürgen Röber voorgesteld als nieuwe sportief directeur van Royal Excel Moeskroen. Hij gaf aan dat de Henegouwers in de toekomst geen degradatiekandidaat, maar een stabiele middenmotor moeten worden in de Jupiler Pro League.

De 63-jarige Duitser speelde in het verleden als middenvelder bij onder meer Werder Bremen, Leverkusen en Bayern München. In zijn trainersloopbaan was hij onder andere bij Hertha Berlijn, Wolfsburg en Borussia Dortmund aan de slag. Nadien werd hij sportief directeur van de Turkse club Osmanlispor.

Röber wil vooral stabiliteit creëren op Le Canonnier. “Ik wil de ploeg naar een hoger niveau tillen. Allereerst moet ik de competitie leren kennen, maar dat schrikt me niet af. Toen ik aankwam in Osmanlispor, kende ik niets van het Turkse voetbal. Op het einde stonden we op een Europa League-plaats. Ik zal mij snel aanpassen aan het Belgische voetbal. Bovendien wil ik continu in contact staan met de staf en de spelers. Ik wil mijn ervaring delen met iedereen. Ik ben bezeten door voetbal en in mijn visie ligt fysieke arbeid aan de basis van alles. Rednic en ik delen dezelfde visie. Ons doel is niet meer voor het behoud te spelen, maar een stabiele middenmotor te worden. Onze vechtlust moet de sleutel zijn tot succes.”

Tijdens de voorstelling van Röber kondigde algemeen directeur van Moeskroen Paul Allaerts de transfers aan van Jean Butez en Dalibor Volas. De 22-jarige doelman Butez legde vorige week medische tests af en wordt een jaar gehuurd van Rijsel. Volas is een 30-jarige Sloveense spits die in de loop van woensdag neerstrijkt. Hij zal een contract tekenen voor een jaar met optie op een extra jaar. Hij scoorde afgelopen seizoen vijftien doelpunten in 28 wedstrijden voor de Sloveense eersteklasser NK Celje.

Allaerts gaf aan dat hij een kern van twintig spelers en drie keepers ter beschikking wil stellen van trainer Rednic. Bovendien is Moeskroen volgens de ex-scheidsrechter aan het onderhandelen met Yoni Buyens, Sinan Bolat en Logan Bailly.