Sneijder staat dicht bij opvallende transfer en zal even schrikken als hij zijn nieuwe bazen in de ogen kijkt

Nog een jaar bij Galatasaray blijven ziet Wesley Sneijder niet meteen zitten en dus wenkt een transfer. Maar naar waar? Als we ESPN FC mogen geloven naar de MLS.

De Amerikaanse sportwebsite meldt dat de Nederlandse international een contract voor twee jaar ter waarde van 3,5 miljoen dollar per jaar aangeboden heeft gekregen van Los Angeles FC. Die club treed vanaf januari 2018 aan in de MLS, de eerste klasse van het Amerikaanse voetbal.

De 33-jarige Sneijder heeft nog een contract tot 2018 bij Galatasaray maar zou al een tijdje aansturen op een vertrek na 4,5 seizoenen bij de Turkse topclub, ook omdat coach Igor Tudor vindt dat de Nederlander niet in zijn team past. Bologna toonde even interesse omdat eigenaar Joey Saputo hem na één jaar Serie A, waar de Nederlander eerder aan de slag was bij Inter, naar MLS-club Montréal Impact wil loodsen en dus ploegmaat van Laurent Ciman wil maken.

Dat plan lijkt nu dus gedwarsboomd te worden door Los Angeles FC, dat met de komst van Sneijder een statement wil maken omtrent zijn ambities. Sneijder zou tot januari in Turkije blijven en dan richting Amerika trekken om er te spelen onder een management van onder andere basketballegende Magic Johnson en komiek/acteur Will Ferrell.

Nog een opvallende naam in het management van de tweede MLS club uit LA, na topclub LA Galaxy, is Vincent Tan. De Maleisische zakenman is naast directeur en eigenaar van Los Angeles FC ook eigenaar van onder andere Cardiff City en KV Kortrijk.