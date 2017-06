Ook Tuur Dierckx krijgt gokboete

Naast Olivier Deschacht heeft ook profvoetballer Tuur Dierckx een boete voor illegaal gokken op eigen voetbalwedstrijden gekregen. Hij moet 6000 euro betalen voor een dertigtal inzetten op een wedstrijd van de eigen ploeg. Dat was Club Brugge. Nu speelt Dierckx voor Antwerp.

De boete voor Dierckx is kleiner dan de 24.000 euro voor Deschacht omdat hij niet heeft ingezet op het verlies van eigen wedstrijden, wat Deschacht wel heeft gedaan. De boete is echter hoger dan de 3000 euro voor zijn collega’s Laurent Henkinet (Waasland-Beveren) en Knowledge Musona (KV Mechelen) omdat hij hogere bedragen heeft ingezet. Volgens betrouwbare informatie kon de Kansspelcommissie achterhalen dat Dierckx ongeveer 30 keer op eigen wedstrijden van Club Brugge heeft gegokt. Als de inzetten daarvoor worden samengeteld, gaat het over een som van ongeveer 2000 euro.

Lees ook: gokboete van 24.000 euro voor Olivier Deschacht