Kwart van Premier League-trainers speelde ooit voor Barcelona, waarvan je er eentje nooit zou geraden hebben

FC Barcelona stuurt zijn ex-spelers de wijde wereld in als voetbaltrainers. En dan vooral naar de Premier League. Volgend seizoen zullen vijf van de twintig coaches in de Engelse eerste klasse ooit in de kleuren van de Blaugrana gespeeld hebben. Drie zijn er vrij bekend, de vierde zal u misschien ook wel geraden hebben maar nummer vijf zal een grote verrassing zijn voor velen.

Bekijk even onderstaande foto. Dit zijn de vijf Premier League-coaches in hun tijd bij Barcelona. Hoeveel herken jij er?

De oplossing:

1. Pep Guardiola (centraal): coach van Manchester City en Barça-legende, groeide vanuit de jeugd door naar de eerste ploeg en speelder er liefst 236 wedstrijden tussen 1990 en 2001.

2. Frank De Boer (linksboven): coach van Crystal Palace, werd groot bij Ajax en verhuisde in 1999 naar Barcelona waar hij 144 wedstrijden speelde tot 2003.

3. Ronald Koeman (rechtsonder): coach van Everton, verhuisde in 1989 naar Barcelona na periodes bij Ajax en PSV en speelde 192 wedstrijden voor de Blaugrana tot 1995.

4. Mauricio Pellegrino (linksonder): coach van Southampton, speelde in het seizoen 1998/1999 23 wedstrijden op huurbasis voor Barcelona vooraleer naar Valencia te verhuizen.

5. Mark Hughes (linksboven): coach van Stoke City, speelde tussen 1986 en 1988 28 wedstrijden voor Barcelona nadat hij 37 keer had gescoord in 89 wedstrijden voor Manchester United.