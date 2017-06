Peraïta en Mayeur verdienden elk voor meer dan 110.000 euro bij Samusocial

Brussel - Pascale Peraïta (PS) en Yvan Mayeur (PS) verdienden bij de Brusselse vzw Samusocial nog meer dan tot nog toe werd aangenomen. Beiden streken tussen 2008 en 2016 voor meer dan 110.000 euro aan zitpenningen op, schrijft Le Soir.

Het is Pascale Peraïta die de kroon spant: de voormalig OCMW-voorzitster van Brussel verdiende tussen 2008 en 2016 voor in totaal 113.400 euro bruto aan zitpenningen bij Samusocial. Mayeur moet daar nauwelijks voor onderdoen: voor de ex-burgemeester gaat het om 112.980 euro. Dat de twee het leeuwendeel van de zitpenningen voor bestuursvergaderingen naar zich toe trokken, was al langer gekend. Maar om hoeveel geld het precies ging, was tot nog toe niet geweten.

Zitpenningen al sinds 2006

Toch zijn de bedragen die nu circuleren nog niet compleet. In de onderzoekscommissie Samusocial – die gisteren haar eerste hoorzittingen organiseerde – werd bevestigd dat Samusocial al sinds 2006 zitpenningen uitbetaalt. Opmerkelijk, want de statuten van de vzw laten dat officieel pas toe sinds 2014. Hoe de vergoedingen tussen 2006 en 2008 precies verdeeld werden onder het bestuur, is nog niet gekend.

Bijna verdriedubbeld sinds 2008

De bedragen die de bestuurders van Samusocial ontvingen, namen mettertijd ook gevoelig toe. In 2008 verdienden Peraïta en Mayeur nog ‘maar’ zo’n 6.000 euro aan zitpenningen. vijf jaar later was dat bedrag al zo goed als verdubbeld. In 2016 ging het nog om 17.080 euro voor Peraïta, en 16.800 euro voor Mayeur.

"Eén telefoontje volstond"

Morgen vinden er in de onderzoekscommissie Samusocial hoorzittingen plaats met de financieel inspecteurs van die organisatie. Tina Martens – regeringscommissaris voor Pascal Smet (SP.A) bij Samusocial – getuigde gisteren al hoe er voor de uitbetaling van zitpenningen niet veel nodig was buiten een telefoontje. "Pascale Peraïta belde een keer per maand naar de financieel directeur om hem te vertellen welke vergoedingen er betaald moesten worden", zei ze. "Niets stond op papier."

Waar is Yvan?

Op termijn worden ook Mayeur en Peraïta in de onderzoekscommissie verwacht, al verklaarde die laatste via haar advocaat niet van plan te zijn te antwoorden op de vragen van de commissieleden. Mayeur werd niet meer gezien sinds hij begin juli zijn ontslag indiende als burgemeester van Brussel. Niemand weet waar hij uithangt.