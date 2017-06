Westerlo-speler Miletic ruilt 1B voor Champions League

Nemanja Miletic heeft een opvallende transfer versierd. De 26-jarige Servische verdediger verlaat Westerlo voor Partizan Belgrado. “Dit is een droom die werkelijkheid wordt.”

Miletic streek een jaar geleden neer in Westerlo en maakte in ’t Kuipje indruk met zijn duelkracht en verre inworpen. De Serviër zal echter niet mee afzakken naar 1B. Hij bereikte deze week een akkoord met Partizan Belgrado over een transfer. Met de Servische club komt hij volgende maand uit in de voorrondes van de Champions League.

“Mijn droom wordt werkelijkheid”, zegt Miletic op de website van de Kemphanen. “Partizan is de beste club in Servië en is vergelijkbaar met Anderlecht in België. Ik heb een fijne periode gekend in België en ben hier een betere voetballer geworden. Deze kans kon ik echter niet laten schieten. Ik wil de fans nog bedanken voor hun steun het afgelopen jaar.”

Miletic lag in Westerlo nog één jaar onder contract. Met de Griek Konstantinos Rougkalas haalde de club eerder deze week al een vervanger binnen. De 23-jarige Rougkalas (ex-OHL) legt vandaag en morgen medische testen af.