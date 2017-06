Flankaanvaller Aguemon ruilt Union voor reeksgenoot OH Leuven

Leuven - OH Leuven heeft woensdag de transfer van de Franse flankaanvaller Yannick Aguemon aangekondigd. Aguemon komt over van reeksgenoot Union en tekende aan Den Dreef een contract voor twee seizoenen.

De 25-jarige Aguemon - die in eigen land actief was bij Toulouse, Vannes en Strasbourg - kwam het voorbije seizoen tot 50 officiële matchen bij Union, waarin hij zes keer scoorde.

Voor OH Leuven is Aguemon de zesde inkomende transfer. Eerder kwamen al middenvelders Nikola Storm (Club Brugge), Julien Gorius (transfervrij) en Geert Berben (Lommel) en verdedigers Kenneth Schuermans (Westerlo) en Clément Fabre (Tubeke) de gelederen versterken.

OH Leuven kon zich vorig seizoen in de play-downs maar ternauwernood redden in de Proximus League. Komend seizoen mikken de Leuvenaars, met een nieuwe Thaise eigenaar, hoger.