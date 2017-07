Presentator Carl Berteele viert het begin van de Tour met zijn favoriete zomerwijn

Vandaag gaat de Tour de France van start in Düsseldorf. Een speciaal moment voor Carl Berteele (54) die aan zijn 25e editie toe is. “Maar dat wordt niet gevierd in de Tour. Ik kreeg een medaille van de Tourorganisatie voor mijn twintigste deelname, het wordt nog vijf jaartjes wachten op een volgende onderscheiding.”