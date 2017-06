Wie wou weten wie de ontvoerder was van Stefanie, moest het niet al te ver zoeken

Al wekenlang zijn de kijkers van Familie in de ban van één groot mysterie: wie-o-wie zit er achter de ontvoering van Stefanie? Na veel raden en vooral lang wachten kregen we woensdagavond eindelijk een verlossend - en voor sommigen verrassend - antwoord.

SPOILER ALERT: HEEFT U DE AFLEVERING VAN WOENSDAGAVOND NOG NIET GEZIEN? LEES DAN NIET VERDER

Een maand geleden dacht iedereen nog dat Stefanie naar Nieuw-Zeeland vertrokken was. Maar al snel kwamen de kijkers - in tegenstelling tot haar familie - te weten dat ze nooit haar vliegtuig gehaald had. Zo werd ze vlak voor haar vlucht gekidnapt door een mysterieuze en onherkenbare man. Sindsdien wordt ze gevangen gehouden in de kelder.

Voor Stefanie is het nog steeds één groot raadsel wie haar gevangen houdt. Al vermoedt ze dat Jason, de Nieuw-Zeelander die haar maandenlang heeft gestalkt, achter haar ontvoering zit. Maar de kijkers weten sinds woensdagavond eindelijk meer. Niemand minder dan haar aanbidder Simon, die Stefanie vorig jaar niet graag naar Nieuw-Zeeland zag vertrekken, zit achter de kidnapping. Dat kregen we voor het eerst te zien, net nadat hij zijn grote liefde nog een bezoek had gebracht.

Maar waarom houdt hij haar precies gevangen? En hoe ging de ontvoering in zijn werk? En vooral: hoe lang kan hij zijn grote geheim nog verborgen houden? Vragen waarop we tegen komende vrijdag - de dag van de seizoensfinale - hopelijk een antwoord zullen krijgen.

