Van je vrienden moet je het hebben: bij 2.500 likes doet deze Vlaming mee aan Temptation Island

Van ‘Temptation’ Ken leerden we al dat gitaar spelen een groot pluspunt is als verleider, dus is Phil al aan het oefenen gegaan!

Phil is al een tijdje vrijgezel en zijn vrienden vonden het hoog tijd dat de jonge Vlaming iemand leert kennen. Dus besloten ze hem te overtuigen mee te doen aan Temptation Island, en bij 2.500 likes op hun Facebook-pagina zal hij dat inderdaad doen. Phil is zelfs al de nodige voorbereidingen aan het treffen.

“Phil is al even vrijgezel en verdient als geen ander een leuke levenspartner! Die zal hij vanzelfsprekend het best vinden bij een vrouw die al een relatie heeft, in Thailand (hij gaat graag op reis), op Temptation island! Omdat hij nog wat verlegen is willen we hem via deze pagina laten zien dat we hem steunen en vanaf 2500 likes schrijft hij zich in!”

Met die woorden roepen de vrienden van Phil op om likes te verzamelen voor de pagina van de jonge Vlaming. Phil zelf, die vindt het een goede grap, maar lijkt voorlopig nog niet bepaald klaar om gevolg te geven aan de actie van zijn vrienden. Al lijkt hij, afgaand op de filmpjes op de Facebook-pagina, het toch ook niet helemaal uit te sluiten.