Dodentol brand Londen opgelopen tot 80: “Maar precieze aantal doden zal pas over paar maanden duidelijk worden”

De dodentol van de brand in de Grenfell Tower in Londen is opgelopen tot 80. Maar het aantal doden zal nóg oplopen, zo vermoedt de Londense politie. “Pas over een paar maanden zal duidelijk zijn hoeveel mensen precies zijn omgekomen”, klinkt het.

Tijdens een persconferentie gaf de politie van Londen een stand van zaken over de dodelijke brand in de Grenfell Tower in de nacht van 13 op 14 juni. Er zijn meer dan 70 gewonden. Het dodental werd bijgesteld van 79 naar 80. Al werd de dood van al die mensen nog niet bevestigd. “We geloven dat een tachtigtal mensen ofwel dood zijn ofwel vermist, maar van die laatste gaan we dan uit dat ze ook dood zijn”, zei Fiona McCormack van de Londense politie op een persconferentie woensdag.

Foto: AFP

Volgens de politie vielen de meeste doden in 23 van de 129 wooneenheden. Van die 23 appartementen stierven alle bewoners.

Omdat bergingswerken nog maanden gaan duren, zal ook pas over een paar maanden met zekerheid kunnen gezegd worden hoeveel mensen exact omkwamen bij de brand. “Mogelijk weten we het pas op het einde van dit jaar”, zei McCormack.

Meer dan 60 bedrijven betrokken bij renovatie

McCormack voegde eraan toe dat meer dan 60 bedrijven betrokken waren bij de renovatie van de toren, die vermoedelijk de verspreiding van het vuur zou hebben bevorderd. Er is een onderzoek aan de gang om te bepalen of er aanklachten volgen tegen bepaalde van die bedrijven.