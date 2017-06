Wordt relletje tussen Serena en McEnroe uitgevochten op de court? En wie zou er winnen?

Het relletje tussen Serena Williams en John McEnroe blijft voor beroering zorgen in de tenniswereld. De bal ging aan het rollen toen McEnroe beweerde dat Serena ergens rond de 700ste plaats op de wereldranking zou verzeilen moest ze het dag in, dag uit opnemen tegen mannelijke concurrenten. Dat schoot bij 35-jarige, zwangere Serena in het verkeerde keelgat (“houd me alstublieft uit uw statements die niet op feiten zijn gebaseerd”) en zorgde voor heel wat discussies op sociale media. De 58-jarige McEnroe heeft echter naar eigen zeggen dé oplossing om de hele hetze voor eens en voor altijd uit te klaren. Een tenniswedstrijd.

“Ik heb de oplossing: mannen en vrouwen spelen tegen elkaar”, aldus McEnroe. “Dan moeten we niet langer raden. Ik ben er zeker van dat de mannen het zien zitten.”

Dmitry Tursunov, nummer 701 bij de mannen, ziet de uitdaging alvast zitten en denkt ook dat hij kan winnen van Serena. “McEnroe wilde volgens mij het vrouwentennis niet beledigen maar het is gewoon de realiteit”, aldus de 34-jarige Rus.

Foto: pn

Voor de 35-jarige Serena Williams is een wedstrijd tegen een man moemnteel het laatste van haar zorgen. Ze is immers zeven maand zwanger en zou pas ten vroegste in 2018 haar comeback maken. In het vrouwencircuit.