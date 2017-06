Deze school adopteerde een puppy om haar studenten te helpen met hun examenstress

Elk jaar opnieuw vormen de examens een grote bron van stress voor studenten overal ter wereld. Voor sommige studenten is de stress zo groot dat ze daardoor minder presteren op hun examens, en daar wilde deze school komaf mee maken. De school haalde een puppy in huis, en die heeft haar waarde al snel bewezen.

De Ierse setter Shola werd toen ze negen weken oud was, geadopteerd door Tavistock College, een middelbare school in Groot-Brittannië. Ze had er meteen honderden fans. De schattige puppy heeft een echte neus voor studenten die stress hebben, en is er een zeer effectieve remedie voor.

Ook nu werd ze tijdens de examens ingezet om gestresseerde leerlingen te kalmeren. “Van de eerste seconde hield ze van haar werk”, vertelt directrice Sarah Jones. “Ze dartelt trots door de gangen, volop kwispelend, uitkijkend naar kinderen of personeelsleden om mee te knuffelen. Ze heeft een liefhebbend publiek en verwacht van iedereen dat ze haar graag zien.”

Shola heeft honderden fans op school. Foto: Tavistock College

De studenten, en zelfs sommige leerkrachten, aaien het dier ondertussen vlak voor het examen, bij wijze van geluksbrenger. “Voor een examen hadden we een student die zo gestresseerd was dat ze het gevoel had het examen niet te kunnen meedoen. Maar toen ze Shola zag, kon ze weer lachen en was ze in staat binnen te gaan en haar examen af te leggen.”

“In een klas waar enkele studenten zich zorgen maken of angstig zijn, zal Shola altijd naast die studenten gaan zitten in plaats van naast de andere, kalmere, studenten”, geeft Jones nog mee. “Het schoolleven fascineert haar. Vorige week ontdekte ze de kippen op het terrein en keek ze gebiologeerd toe hoe ze pikken en graven in het stro.”

“De lessen LO zijn ook altijd boeiend. Ze wil altijd meespelen met welk spel de leerlingen ook spelen. Al moesten we haar om gezondheids- en veiligheidsredenen wel bannen van de sportvelden.”