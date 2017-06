Astrid Bryan, Rik Verheye of een Temptation Island-ster op uw feestje? Dat kost u tussen 450 en 1.950 euro

Astrid ‘Bryan’ Nuyens- Coppens (34) op je feestje? Het kan. Maar het kost je wel 1.200 euro voor twee uur handtekeningen uitdelen en poseren met de andere gasten. En ze is niet de enige die een mooi centje bijverdient met een acte de présence of presentatie. Wil u indruk maken met een BV op uw party, dit zijn de tarieven.

Nu Astrid ‘Bryan’ de hoofdrol spelt in de film ‘Verborgen Verlangens’ woont de ex van ‘den John’ terug definitief in ons land. En ze is hier duidelijk een graaggeziene gast op feestjes. Alleen komt ze niet zo maar naar de opening van uw café, bedrijfsfeest of modeshow. En ze gaat ook niet voor niets met u op de foto. Als u indruk wil maken op uw gasten met een BV op uw feestje, zal je diep in de zak moeten tasten.

Volgens Michel Van den Brande van ‘The Sky is the Limit’ was Astrid onlangs op de opening van het beachterras van zijn zoon in Hamme. “Om twee uurtjes daar te zijn, vroeg ze 1.200 euro”, zegt de stellingbouwer.

“Dat valt mee”, zegt Gilles Gobin van managementbureau Star Entertainment dat voor een groot aantal BV’s de boekingen en het management doet.

In de periode van ‘Astrid in Wonderland’ en toen ze nog bij ‘den John’ was, schommelde de prijs rond de 3.500 euro. “Maar 1.200 euro is ook al niet slecht verdient voor een acte de présence. Ze blijft immens populair”, klinkt het.

Voor de BV’s is het een mooie bijverdienste. En de meeste mensen moeten harder moeten werken om 1.200 euro te verdienen. Want veel meer dan een feestje of modeshow presenteren of vriendelijk lachen en met de gasten op de foto gaan en handtekeningen uitdelen tijdens een acte de présence moesten ze niet doen.

“Wij spelen daar open kaart over. Een presentatie duurt drie uur, een acte de présence 90 minuten. Dat is handtekeningen geven, met gasten op de foto gaan, een babbeltje slaan en iets drinken. De tarieven worden bij ons bepaald in overleg met de BV’s’, zegt Gobin.

Ann Van Elsen

Wil u een Ann Van Elsen om uw bedrijfsfeest te presenteren, kost dat ongeveer tussen de 1.200 en de 1.400 euro voor drie uur. “Van Elsen ligt heel goed in de markt en stapte een tijdje geleden over van MNM naar Joe”, zegt haar manager.

Voor de Antwerpse ex-miss Ellen Petry of voor Hanne Troonbeeckx betaalt u tussen de 1.000 en 1.400 euro voor een presentatie van drie uur.

Rik Verheye Foto: Photo News

Mannen boeken kan ook. “Rik Verheye van Callboys vraagt ongeveer 1.950 euro voor een acte de présence”, zegt Gobin.

Pommeline van ‘Temptation Island’ Foto: Starcasino

Veel goedkoper zijn de ‘sterren’ uit Temptation Island. Voor Ken betaal je rond de 700 euro. Pommeline, die ook al te zien is op de affiches van Star Casino, of Ashley, ook gekend van onder meer ‘Ex on the Beach’ op MTV, kost u gemiddeld 450 euro voor een acte de présence.

Voor reclame-opdrachten worden doorgaans andere tarieven gehanteerd.