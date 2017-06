OEFENMATCHEN. Beveren en Club Brugge winnen ruim: Acolatse flitst, Dennis scoort

Ruim 2.000 supporters waren in Oudenaarde opgedaagd om het Club Brugge van Ivan Leko aan het werk te zien. En ze werden beloond met zes doelpunten.

SV Oudenaarde - Club Brugge 0-6

Opnieuw in een 4-3-3 met Coopman op het middenveld en tegen een georganiseerd Oudenaarde, dat voorin Coulibaly miste en een kwartier standhield. Op het kwartier kopte Vossen de voorzet van een bedrijvige Limbombe binnen. Vossen scoorde een tweede keer en Limbombe knalde blauw-zwart naar 0-3 halfweg. Na de rust mocht Masovic debuteren en was het weer genieten van Dennis. De goal kwam echter van Poulain, die de vrijschop van Vormer binnenkopte. Dennis scoorde dan toch na een gesmaakte flits van Acolatse. Vormer legde van op de stip de eindstand vast.(kv)

Club Brugge eerste helft: Butelle, Palacios, Mechele, FD Denswil, De Bock, Simons, Vanlerberghe, Coopman, Vlietinck, Vossen, Limbombe

Club tweede helft: Teunckens, Cools, Masovic, Poulain, Touba, Lynen, Vormer, Vanaken, Acolatse, Dennis, Berkoe

Doelpunten: 16’ Vossen 0-1, 35’ Vossen 0-2, 36’ Limbombe 0-3, 66’ Poulain 0-4, 69’ Dennis 0-5, 79’ Vormer (str.) 0-6

Bornem - Waasland-Beveren 0-5

Bij Waasland-Beveren kregen de jongelingen Mats De Bauw en Niels Verheyden speelminuten. Na een puike loopactie van rechtsachter Schryvers werkte Huygens de bal in eigen doel. Gano zorgde, na knullig balverlies bij de thuisploeg, voor de dubbele voorsprong. Ampomah, Boljevic – na een knappe individuele actie – en Orye dikten na rust nog aan. De score had hoger kunnen oplopen, maar de Waaslanders troffen meermaals het doelhout.(whb)

Waasland-Beveren eerste helft: Goblet, Schryvers, Caufriez, Camacho, Demir, Seck, De Bauw, Myny, Cerigioni, Ndiaye en Gano

Waasland-Beveren tweede helft: Janssens, De Schutter, Buatu, Van Dooren, Nys, Marquet, Michel, Ampomah (79’), Dhondt, Boljevic, Orye, Verheyden (79’)

Doelpunten: 8’ Huygens (owngoal) 0-1, 20’ Gano 0-2, 48’ Ampomah 0-3, 77’ Boljevic 0-4, 89’ Orye 0-5

Rapid Leest - KV Mechelen 0-5

Soladio scoorde met een heerlijke krul in de winkelhaak, zijn derde in evenveel wedstrijden. Het voetbal kon beter, maar de goals waren van erg mooie makelij. Zeroual poeierde het leer vanop 25 meter in de winkelhaak. Na rust schilderde Claes de bal op de kruin van Jubitana: 0-3. Na mooi samenspel tussen Croizet en Claes kon Bande dan toch de 0-4 tegen de netten knikken. Toen Bande tegen de graszoden ging, zette Claes vanop de stip de forfaitcijfers op het bord. (ydb)



KV Mechelen eerste helft: Valkenaers, Avetisov, Smolders, Cobbaut, Matthys, Zeroual, Callebaut, Filipovic, Schouterden, Soladio, Soumah.

KV Mechelen tweede helft: De Schoenmaeker, Van Cleemput, Heyvaert, Oppong, Paulussen, El Messaoudi, Wilms, Croizet, Jubitana, Claes, Bande.



Doelpunten: 8' Soladio 0-1, 36’ Zeroual 0-2, 47’ Jubitana 0-3, 75’ Bande 0-4, 78’ Claes (strafschop) 0-5