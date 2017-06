Mysterieuze dood: meest zeldzame walvissen ter wereld sterven door onbekende oorzaak

De meest zeldzame walvissoort ter wereld wordt geconfronteerd met een aantal sterfgevallen waarvan de oorzaak onbekend is. Wetenschappers maken zich zorgen en dringen aan op een onderzoek. “Nooit maakten we dit op deze schaal mee”, klinkt het.

Ooit waren het er tienduizenden, maar wereldwijd leven er nu naar schatting nog maar zo’n 500 noordkapers. In het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan zijn het er nog maar 350. Dat maakt van de noordkaper de zeldzaamste walvissoort ter wereld. Een aantal recente sterfgevallen heeft dat aantal weer wat verder naar beneden gehaald. Vlakbij de Canadese Saint Lawrencebaai werden onlangs een aantal noordkapers dood aangetroffen. Maar het is onduidelijk waaraan de dieren stierven.

Dat de aantallen al jaren zo laag liggen, heeft te maken met de walvisjacht in de twintigste eeuw. Maar de oorzaak van de huidige sterfgevallen is voorlopig nog een raadsel.

6 juni werd het eerste dode exemplaar aangetroffen. 19 juni volgde een tweede, een dag later nog een derde. Tussen 20 en 23 juni werden nog eens drie dode noordkapers aangetroffen. Dat er zoveel van de walvissen in eenzelfde gebied op zo’n korte tijd sterven, is heel vreemd, stellen natuurwetenschappers.

“Zeer ernstig”

“Deze overlijdens moeten zeer ernstig genomen worden”, zegt Tonya Wimmer, directeur van de Marine Animal Response Society. “De dood van één dier heeft voor deze walvissoort een grote impact op de hele populatie.”

Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld aanvaringen door schepen, giftige ontstekingen, watervervuiling, geluidsoverlast of de opwarming van de aarde. Om de exacte oorzaak te achterhalen, overwegen plaatselijke natuurorganisaties om de stoffelijke resten aan wal te halen om ze te onderzoeken. Al zal dat niet eenvoudig zijn, want de meeste kadavers zijn al in staat van ontbinding en de dieren kunnen tot 90 ton wegen.

Gepaste maatregelen

Maar het is alleszins wel van belang: door de doodsoorzaak te achterhalen kunnen er nadien ook gepaste maatregelen genomen worden om sterfgevallen in de toekomst te vermijden. En dat is nodig, want de noordkapers zijn ernstig bedreigd.