Keren (18) wordt onverbiddelijk het land uitgezet: “Ze keek zo uit naar zesde middelbaar”

Ledeberg / Gent - Keihard gewerkt en met glans geslaagd voor al haar examens. En toch mag Keren R. (18) niet naar het zesde middelbaar van BenedictusPoort maar wordt ze uitgewezen naar Congo, haar land van herkomst. Kerens medeleerlingen slaan een noodkreet op Facebook. “Nu kunnen we niet meer samen ons zesde middelbaar afmaken.”

Een echt doorzettertje, dat hard studeerde en op school altijd klaarstond voor iedereen. Zo wordt Keren door haar medeleerlingen op de BenedictusPoort op de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg omschreven. Ze slaagde met glans voor al haar examens. “Maar in plaats van samen met ons te kunnen genieten van een welverdiende vakantie, wordt ze over enkele dagen gedwongen op het vliegtuig naar Congo gezet”, zegt klasgenoot en hartsvriendin ­Ruby Newman (18). “Onze titularis belde ons dinsdag om te zeggen dat de hele klas was geslaagd. Euforie! Tot hij ons vertelde dat ­Keren diezelfde ochtend was opgepakt en meegenomen naar het gesloten centrum van Steenokkerzeel. We zijn allemaal in shock.”

Ook op het internaat Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in de Langestraat in Ledeberg, waar Keren in de week verbleef, zijn ze van streek. "We worden overstelpt met vragen van ongeruste leerlingen", zegt directrice Nicole Vande Putte. "Keren was hier zeer geliefd. Niemand had dit zien aankomen."

Puntenlijst

Kerens medeleerlingen en leerkrachten blijven niet bij de pakken zitten. Ze richtten een Facebookpagina op en proberen vandaag om Kerens rapport alsnog naar Steenokkerzeel te brengen. Ze sturen haar punten ook naar de Dienst Vreemdelingenzaken. “Hopelijk kan dat hen nog van gedacht doen veranderen”, aldus Ruby. “Ze keek zo uit naar het zesde middelbaar, wilde samen met ons afstuderen en erna voluit gaan voor een opleiding als boekhoudster. Nu wordt die droom haar gewoon afgepakt. In Congo moet ze van nul beginnen, en dat terwijl ze zelf altijd klaarstaat voor anderen. Ze gaat als leidster zelfs mee op kamp voor kansarmen.”

Samen met enkele andere leerlingen verstuurde Ruby een brief naar staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Eén koffer

Keren kwam samen met haar moeder en twee oudere zussen in augustus 2012 in België aan, na Congo te zijn ontvlucht. Sindsdien integreerde het gezin perfect maar slaagden het er niet in geldige verblijfspapieren te bemachtigen. Een aanvraag tot medische regularisatie omdat een van de zussen lijdt aan een vorm van bloedarmoede, werd afgewezen. Ook een recente aanvraag tot humanitaire regularisatie werd verworpen, met het uitwijzingsbevel tot gevolg.

Vanuit Steenokkerzeel kon De Gentenaar Keren kort spreken: “Iedereen is van slag. We zijn dinsdagochtend uit ons bed gehaald door vier agenten en in het politiebureau hebben ze ons twee uur in een cel gestoken. Alsof we dieven zijn. Eén koffer mochten we nemen, met wat kleren en papieren.”

Geen kansen

Het meisje ziet absoluut geen toekomst voor haar familie in Congo. “We studeren alle drie nog. Mijn oudste zus studeert zelfs bijna af aan de hogeschool. In Congo hebben we geen kansen. We zijn er net weggevlucht omdat ons huis was afgebrand door militairen. Een van mijn zusjes is daarbij gestorven. Veel verbeterd is de situatie er vandaag niet.”

Jan Kempinaire, de advocaat van Keren en haar familie, begrijpt de beslissing tot uitwijzing niet. “Er lopen nog verschillende beroepsprocedures voor de Raad van Vreemdelingenbetwistingen. Toch wacht de Staat die niet af om het gezin gedwongen te verwijderen. Dat is niet netjes, zeker als je bedenkt dat de meisjes perfect zijn geïntegreerd en één zus bijna is afgestudeerd en binnenkort kan gaan werken.” De advocaat bekijkt of er nog andere mogelijkheden tot beroep zijn.