Jongste slachtoffertje van brand in Londens flatgebouw teruggevonden in armen van haar moeder

Zes maanden oud was ze, Leena Belkadi, en ze kwam samen met haar familie om in de brand in het Grenfell appartementsgebouw. Haar lichaampje werd tussen de 19de en 20e verdieping gevonden in de armen van haar moeder, zo werd vandaag bevestigd.

De zes maanden oude Leena Belkadi is dood teruggevonden in de armen van haar moeder, zo bevestigde de lijkschouwer vandaag. Ook haar beide ouders en een van haar twee zussen kwamen om in de brand.

Haar zus Malak werd na de brand meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later zou overlijden. De dood van zowel Malak als Leena was volgens de lijkschouwer te wijten aan het inademen van rook van de brand. Een onderzoek naar de doodsoorzaak van de ouders werd ook al geopend.

De enige overlevende van het gezin is de zesjarige Tazmin. Ook zij werd meteen na de brand naar het ziekenhuis gevoerd en is nu herstellende van haar verwondingen.

Adel Chaoui vertelde de BBC dat moeder Farah Hamdan in paniek haar zus gebeld had om raad te vragen terwijl de brand woedde. “Toen we hen vertelden om het gebouw te ontvluchten, zei Farah dat men haar verteld had om nergens heen te gaan, om te blijven waar ze was. Dat was het laatste wat we van hen hoorden.”