CLUBNIEUWS. Anderlecht zoekt geen rechtsback meer maar wel linksback, Foket al medisch getest

Anderlecht ziet af van de komst van Clinton Mata (24). Het akkoord van 3,5 miljoen met Charleroi mag de vuilnisbak in omdat Mata te veel twijfelde. RSCA zoekt voorlopig geen rechtsback meer, eerder een linksachter.

Met het geld van Mata wilde Charleroi Perbet weghalen bij Gent

ANDERLECHT. Mata afgevoerd, Marusic als alternatief?

Eind mei al bereikte Anderlecht een akkoord van 3,5 miljoen met Charleroi over Clinton Mata. De speler bezocht het oefencomplex en kreeg een voorstel van 5 jaar. Daarna twijfelde hij zo lang om te tekenen dat RSCA gisteren de deal afblies. Het zijn vooral zijn maats die de verdediger aansporen te wachten op een club zoals Nice of een Engelse club. Daarom is Mogi Bayat ook niet langer Mata’s makelaar.

Paars-wit zoekt alvast niet langer naar een echte rechtsback. Met Najar en Appiah is die positie goed bezet en de jonge Sowah had vier aanbiedingen uit Duitsland en Frankrijk, maar ook hij blijft voorlopig. RSCA speurt nu meer naar een linksback. Daardoor valt de dure rechtsachter Widmer van Udinese af, maar Adam Marusic (23) van Oostende blijft interessant. De Montenegrijn heeft veel potentieel als links- en rechtsback en rechtsbuiten. Oostende kocht hem voor 900.000 euro van Kortrijk, maar als Anderlecht hetzelfde biedt als voor Mata – 3,5 miljoen – zal KVO wel onderhandelen.

Voor Kawaya (Mechelen), Heylen en Leya Iseka (Zulte Waregem), De Maio (Bologna), Badji (Kayserispor) en Trezeguet (Kasimpasa) vond Anderlecht al oplossingen voor zes spelers uit de zogenaamde C-kern. Ook voor Fabrice N’Sakala moet er snel duidelijkheid komen. De Franse linksback speelde een degelijk seizoen op uitleenbasis bij het Turkse Alanyaspor en er is Turkse interesse, maar ook de Franse promovendus Amiens trekt aan zijn mouw. RSCA betaalde 400.00 euro voor de linksachter en wil niet veel van die prijs afdoen.

Hoewel nog niet alle papieren officieel getekend zijn, verklaarde Henry Onyekuru al dat hij het nummer 9 zal dragen bij Anderlecht. Sofiane Hanni tekent zijn contractverlenging na zijn vakantie. (jug)

AA GENT. Foket al medisch getest bij Atalanta

Rode Duivel Thomas Foket (22) heeft gisteren zijn medische tests afgelegd in Bergamo, maar de transfer naar Atalanta voor zowat 4 miljoen euro is nog niet rond. Sowieso moet de uitgaande transfer van Andrea Conti naar AC Milan helemaal in kannen en kruiken zijn – een kwestie van tijd – voor de transfer kan worden geofficialiseerd. Maandag nam Foket al afscheid van zijn ploegmaats in Gent. (vdm)

MOESKROEN. Sloveense spits en Duitse sportief directeur

De 63-jarige Duitser Jurgen Röber is de nieuwe sportief directeur van Moeskroen. De ex-speler van Werder Bremen en Bayern München wil van Moeskroen een stevige middenmoter maken. Na een trainerscarrière hielp hij het Turkse Osmanlispor als technisch directeur aan promotie én Europees voetbal.

Moeskroen huurt ook doelman Jean Butez (22) van Lille voor één jaar en ook Dalibor Volas is op komst. De Sloveense aanvaller is al 30 jaar, maar scoorde vorig seizoen nog vijftien keer voor het Sloveense NK Celje. De Henegouwers zoeken ook nog een eerste keeper. Logan Bailly en Sinan Bolat zijn kandidaat. Ook middenvelder Yoni Buyens, nog onder contract bij Genk, staat op de verlanglijst.

En nog dit...

Olivier Werner (32), ex-keeper van Brussels, Bergen en Cercle, revalideert moeizaam van een dubbele beenbreuk. Mogelijk zit zijn carrière erop. Bij zijn laatste club, het Franse Sochaux, liep zijn contract ten einde.(kv) *

OH Leuven heeft de Franse flankaanvaller Yannick Aguemon (25) overgenomen van Union en hoopt eerstdaags Laurens Paulussen van KV Mechelen te strikken.

Lokeren verhuurt Nikola Jambor (21) aan Osijek.(who)

Verdediger Nemanja Miletic (26) verlaat Westerlo voor Partizan Belgrado.