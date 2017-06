Gegokt en verloren, maar Olivier Deschacht kan sportieve schorsing nog vermijden

Komt Olivier Deschacht nu goed weg of niet? 24.000 euro boete is voor een voetballer van zijn kaliber niet onoverkomelijk. De 36-jarige speler van Anderlecht beraadt zich nog wel over beroep bij de burgerrechtbank. Zo kan hij een sportieve sanctie ontlopen, want rechtsprocedures schorten eventuele schorsingen op.