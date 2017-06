Na heisa rond het milieu: festival van The xx in IJsland wordt afgelast

Het Night + Day-festival van de Britse muziekgroep The xx in IJsland mag niet doorgaan. Omdat de Skógafoss-waterval recent werd toegevoegd aan een lijst met bedreigde gebieden, is er geen plaats meer voor een muziekfestival.

Het was op het eerste gezicht een geweldig plan van The xx, hun Night + Day-festival organiseren van 14 tot 16 juli aan die fenomenale Skógafoss-waterval in IJsland. Met een opwindende line-up bovendien. Sampha zou komen, net als Earl Sweatshirt, Warpaint en veel anderen.

“We zijn verliefd geworden op IJsland toen we een paar jaar geleden onze plaat I See You hier opnamen”, schreven ze op Facebook toen ze het festival aankondigden. “We kijken er zo naar uit om terug te keren en wat vrienden mee te brengen.”

Maar waar de Britten niet aan gedacht hadden, was dat de waterval in kwestie een toeristische trekpleister is en sowieso al drukbezocht is. Veel IJslanders maakten zich dan ook zorgen om de impact die het festival zou hebben op de waterval en werden daarin gesteund door milieu-activisten. Consternatie was er ook toen plots bleek dat The xx geen vergunning aangevraagd had. Toen het dat wel deed, werd die geweigerd, maar toch bleef de band op het internet vlot reclame maken en tickets verkopen. Vreemd allemaal.

Het is dan ook geen complete verrassing dat het festival er niet komt. De Skógafoss-waterval werd immers net op een lijst met bedreigde gebieden geplaatst en dus is er een festival organiseren helemaal geen optie.

“Alle betrokkenen keken enorm uit naar een ongetwijfeld memorabel en spectaculair festival”, klinkt het bij de organisatoren. “Wij hebben als promotoren non-stop gewerkt om een andere locatie te vinden, maar we vinden geen plaats die geschikt is op zo’n korte termijn”, laten de organisatoren weten. “Het spijt ons heel erg dat het festival niet zal doorgaan. Alle tickets worden terugbetaald.

LEES OOK. Tickets verkocht en reclame gemaakt, maar festival van The xx in IJsland mag niet doorgaan