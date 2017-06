“Mijn nonkel ging naar een vrijgezellenfeest en iedereen dacht dat hij Morgan Freeman was”

De oom van Louis Dorsett beleefde afgelopen weekend de tijd van zijn leven op Mallorca. De man was er met enkele vrienden op vrijgezellenweekend en plots wilde iedereen er met hem op de foto in de overtuiging dat hij Morgan Freeman was.

Het hele weekend lang werd ‘nonkel Norman’ overstelpt met vragen om met hem op de foto te gaan. Toegegeven, de man heeft wat weg van Morgan Freeman en de gemiddelde vakantieganger in Magaluf durft wel eens licht onder invloed van alcohol te verkeren.

Het beste deel van het verhaal is echter dat Norman helemaal niemand vertelde dat hij niet Morgan Freeman was en dus met tientallen toeristen op de foto ging, hen volledig in de waan latend dat ze echt Morgan Freeman gezien hadden.

My uncle went Magaluf for a stag weekend and everyone thought he was Morgan Freeman pic.twitter.com/KFFbrHmnJ7 — Louis (@DorsettLouis) June 27, 2017

“Ik was zelf niet in Magaluf op dat moment maar ik hoorde het van mijn nicht (zijn dochter) dat hij alles graag op zich liet afkomen en gewoon lachte met de mensen die dachten dat hij Morgan Freeman was”, vertelde Louis aan LADBible. Hij tweette de foto van zijn oom, waarna die al snel viraal ging.

“Ik denk niet dat het vaak gebeurt, maar ik herinner me dat er op het doopsel van zijn kleinkind niet zo lang geleden mee gelachen werd. Dat is de eerste keer dat ik ervan hoorde.”

Acteerambities heeft Norman hoegenaamd niet volgens Louis. “Hij is gewoon een normale man die zijn leven leeft. Hij heeft een geweldige Caraïbische traiteurszaak die heel populair is dus daar gaat het merendeel van zijn tijd naartoe.”