Tourdirectie wil uitleg van Bakelants na flauw grapje over Tourmiss

De Tourdirectie gaat Jan Bakelants vandaag om uitleg vragen naar aanleiding van een grapje over de podiummeisjes. In een interview had ­Bakelants gegrapt dat hij zeker condooms zou meenemen naar de Tour “omdat je nooit weet waar die podiummissen allemaal hebben uitgehangen”. Een brug te ver, vond Tourbaas Christian Prudhomme toen een Franse journalist hem ­ermee confronteerde. “We nemen contact op met het team en gaan excuses vragen”, klonk het.