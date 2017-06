Ex-Miss België Alizée Poulicek gaat trouwen: vriend op de knieën na woelige periode

Dubbel feest voor Alizée Poulicek. De Miss België van 2008 is deze week 30 geworden en haar vriend, zakenman Filip Meert (48), is op de knieën gegaan voor haar.

Het huwelijksaanzoek in een Antwerps restaurant volgt na een woelige pe­riode voor het koppel. Meert, die veroordeeld was voor verkeersagressie, droeg tot vorige week vrijdag een enkelband. Hij had die in eerste instantie nog geweigerd, om “vrijwillig” de gevangenis in te gaan. Maar na twee weken verkoos hij toch zijn vrijheid.

Omdat hij de voorwaarden van zijn elektronisch toezicht zou hebben geschonden, belandde hij vorige week nog een nacht in de cel. In een verder verleden zat Meert bijna vier jaar achter de tralies in een zaak van groot­schalige btw-fraude. Hij heeft zijn onschuld altijd volgehouden.

Poulicek en Meert leerden elkaar in 2013 kennen. Ze kregen samen twee zonen, Max (1 jaar) en Vigo (drie maanden). Poulicek heeft ook een zoon van bijna 5, Raphael, uit haar vorige relatie. Meert was eerder samen met tv-gezicht Saartje Vandendriessche.