Mogelijk “significante” financiële gevolgen voor TNT Express

De cyberaanval van dinsdag heeft mogelijk “significante” financiële gevolgen voor pakjesdienst TNT Express. Zo maakte eigenaar FedEx woensdagavond bekend in een persbericht. Voor precieze cijfers is het nog te vroeg.

Woensdagochtend raakte bekend dat in de nacht van dinsdag op woensdag geen enkel pakje op de luchthaven van Bierset kon gesorteerd worden als gevolg van de cyberaanval. Normaal worden er elke nacht zo’n 40 vluchten en tussen de 90 en 100 vrachtwagentransporten verwerkt in Bierset.

FedEx geeft in het persbericht toe dat de internationale operaties van TNT Express “zwaar getroffen zijn”, doordat het virus in het IT-systeem is geïnfiltreerd. Op het nationale netwerk van TNT Express zijn er vertragingen. De andere diensten van FedEx functioneren wel normaal.

Het bedrijf is nu bezig om “zo snel mogelijk” noodplannen in werking te stellen, klonk het nog.