Ex-topman Belfius vrijuit in fraudezaak

Brussel - Alfred Bouckaert, gewezen voorzitter van staatsbank Belfius, gaat vrijuit in een fraudezaak van eind jaren tachtig. Dat heeft het Brusselse hof van beroep beslist, zo melden De Tijd en l’Echo donderdag.

Bouckaert werd in 2015 schuldig bevonden aan schriftvervalsing, het gebruik van valse stukken en bendevorming eind jaren tachtig, toen hij Crédit Lyonnais België leidde. Omdat volgens de rechtbank de redelijke termijn was overschreden, bleef het bij een eenvoudige schuldigverklaring. De beklaagden werden niet veroordeeld.

Bouckaert ging tegen de uitspraak in beroep. Het hof van beroep oordeelde nu dat de klacht onontvankelijk is, opnieuw omdat de redelijke termijn is overschreden. “Dat betekent dat men mijn cliënt in deze zaak niet had moeten vervolgen, en dat vanaf het begin”, zegt zijn advocaat André Risopoulos.

Dat het strafonderzoek zo lang heeft aangesleept, noemt het hof “abnormaal” en “choquerend”.

Het dossier ging over het vroegere systeem van de “forfaitaire buitenlandse belasting” (fbb), een fiscale gunstmaatregel voor Belgische belastingplichtigen die volgens het gerecht werd misbruikt om de fiscus te ontlopen.

Bouckaert stapte in 2013 op als voorzitter van de raad van bestuur van Belfius omwille van de zaak.